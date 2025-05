Tengo la preparación para hacer que el Tribunal de Disciplina Judicial funcione: Jaime Santana

El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) tiene el reto de establecer los mecanismos de prevención, vigilancia y disciplina que garanticen la imparcialidad en la impartición de justicia en el país, afirmó Jaime Santana Turral.

En entrevista, el candidato 37 de la boleta verde menta a magistrado del TDJ, afirmó tajante: “soy honesto y confiable y tengo la preparación para hacer que este tribunal funcione como lo exige la población.

El doctor en derecho y magistrado del cuarto tribunal Colegiado en materia penal del segundo circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, expuso que esa nueva instancia del poder Judicial de la federación debe garantizar la imparcialidad, pero, sobre todo, la honorabilidad de todas las personas juzgadoras en el ámbito federal.

“La importancia de este tribunal es lograr la independencia del órgano para lograr, a su vez, que esa independencia baje a todos los órganos jurisdiccionales del país. Eso es lo que le dará certeza jurídica a la ciudadanía y a todos los actores que participan en los procesos y a todos los agentes económicos del país”, mencionó.

Para el aspirante, la justicia debe ser firme y confiable para todos. “Como magistrado, quiero que el Tribunal de Disciplina Judicial asegure que los jueces cumplan con su deber de manera honesta e imparcial. Un tribunal disciplinario no solo castiga a quienes fallan en su labor, sino que también protege la integridad del sistema judicial. Mi objetivo es que cada decisión ayude a recuperar la confianza de la gente en la justicia, garantizando que nadie esté por encima de la ley, una justicia cercana a la gente”.

En ese sentido, dijo que quiere ser magistrado en esa instancia porque conoce los cargos del poder judicial federal y cómo funcionan. “Lo más importante, conozco sus defectos y tengo la visión para poder corregirlos”.

Para el candidato, ese nuevo tribunal puede marcar la diferencia en cómo funciona el poder Judicial en el país y recalcó: Ninguna persona juzgadora puede gozar de impunidad, lo cual no implica un tema de inquisición, “pero no podemos, en ninguna circunstancia, caer en un ámbito de simulación”.

Para poder lograrse ese objetivo, añadió, es relevante que se logre una correcta integración de su pleno, con los perfiles idóneos. “Si este tribunal funciona, podemos garantizar a las futuras generaciones un sistema de impartición de justicia verdaderamente imparcial”.

En opinión del hoy candidato, si ese tribunal funciona correctamente, podrá marcar la diferencia en la reforma en marcha.

Según Santana Turral, la justicia no debe ser lenta ni estar al servicio de unos cuantos. Hoy que la gente va a elegir a su nuevo poder Judicial, quiere respuestas claras y juicios sin demoras ni privilegios. Mi compromiso es que la impartición de justicia sea con honestidad y responsabilidad. La disciplina judicial no es castigo, sino una forma de asegurar que todos los jueces actúen con ética, transparencia y en beneficio de la sociedad, sin privilegios para nadie y sin intereses personales.

Las circunstancias están dadas para que este tribunal se convierta realmente en un tribunal de disciplina, que equilibre los intereses de la sociedad y la justicia misma, continuó.

Al plantearle que una de las preocupaciones relacionadas con la reforma judicial recientemente aprobada y que ha comenzado su implementación, con la elección popular de jueces, es que el TDJ sea utilizado por el gobierno para controlar jueces con testó que eso dependerá del perfil de quienes sean electos para esa tarea.

En ese sentido, remarcó: “No me debo a grupos de poder; soy apartidista, no me he afiliado a un partido; siempre he desempeñado mi función de carácter jurisdiccional con total imparcialidad. Me parece que eso va a garantizar la independencia de este tribunal, de tal manera que no pueda ser un instrumento para poder coaccionar o poder dirigir un mensaje a todos los juzgadores”.

Entonces se le preguntó si va a aguantar las presiones que pudieran darse desde el gobierno, a lo que contestó: “Un juez que se acobarda es un juez que no le sirve a la sociedad, cualquiera que se a su cargo.

También se refirió a poder orden en casa, lo cual, indicó, tiene que ver con eficiencia y un buen ambiente laboral y corregir vicios que se arrastran desde hace tiempo, lo cual implica tener órganos eficientes.

Por otra parte, consideró que los ciudadanos deben interesarse en la elección de los jueces y en el trabajo de ese poder de la unión, porque 80% de la población no está exenta de estar involucrado de un asunto legal, por distintas causas, desde asuntos como un hecho de tránsito.

Principales propuestas

Procesos disciplinarios más rápidos y eficientes: Cuando un juez actúa mal, la sanción debe ser clara y sin retrasos. Propongo agilizar las investigaciones y castigos para jueces que no cumplen con su deber. Para eso, hay que mejorar el uso de tecnología y eliminar prácticas que solo buscan alargar los procesos. Así, las decisiones serán más rápidas y efectivas, garantizando que quien se equivoque pague las consecuencias y que la justicia funcione bien para todos.

Más transparencia y rendición de cuentas: La gente tiene derecho a saber cómo se toman las decisiones en la justicia. Propongo que se publiquen las resoluciones de los casos disciplinarios de jueces, que las audiencias importantes sean públicas y que se informen los avances de manera clara y sencilla. Así, cualquier persona podrá conocer qué se está haciendo para mejorar la justicia y confiar en que el sistema es limpio y sin favoritismos.

Prevención y educación en ética judicial: La mejor forma de evitar problemas es asegurarnos de que los jueces reciban formación adicional de manera constante sobre ética y disciplina. Propongo que haya capacitaciones obligatorias para prevenir malas prácticas y que exista un equipo especializado en detectar posibles problemas antes de que se conviertan en faltas graves. Así, aseguramos que quienes imparten justicia lo hagan con honestidad y profesionalismo desde el principio.

El candidato 37 en la boleta verde menta a magistrado del TDJ

Jaime Santana Turral

Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México.

Maestro en Derecho Procesal Penal, por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.

Doctor en Derecho, en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho.

Se ha desempeñado como:

Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con Residencia en Toluca, Estado de México.

Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; Secretario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal.

Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México.