Exploremos nuevas formas de aprender: Diego de Alcázar

Ante la realidad actual tan cambiante, tenemos que estar abiertos a explorar nuevas formas de aprender, afirma el director ejecutivo de IE University, Diego de Alcázar Benjumea.

En entrevista, el responsable de dirigir una de las instituciones educativas considerada de las más innovadoras del mundo —con más de 82,000 exalumnos, de 185 países—, advierte que, ante los cambios tan acelerados que se experimentan a escala internacional, es preciso no dejar de tener presente quiénes somos como personas.

“Al final, instrumentos como la llamada inteligencia artificial, son herramientas al servicio de las personas. No podemos caer en la trampa de pensar que los robots nos van a conquistar”.

Durante una charla con El Economista, en la Ciudad de México, expone que los cambios acelerados permiten a las personas estar mejor preparados para entender el rol que juega el ser humano en el mundo, pues es quien crea la inteligencia artificial.

Recientemente IE University, anunció un acuerdo con OpenAI, líder mundial en el desarrollo e implementación de inteligencia artificial, para implementar herramientas de ese tipo en todo su ecosistema académico.

Ello supone poner a disposición de sus estudiantes, profesorado y personal la herramienta ChatGPT Edu, lo cual posiciona a IE University entre las universidades a la vanguardia del aprendizaje potenciado por IA, creando un entorno colaborativo donde la comunidad académica contribuirá a definir el futuro de la educación.

“Nuestro faculty está empezando a diseñar sus programas con ayuda de inteligencia artificial y eso les permite que mejore la experiencia del estudiante y eso hace que hagamos mejores programas”.

Por otro lado, añade, para los estudiantes tienen una nueva forma de aprender; es una oportunidad, porque les va a permitir aprender muchísimo más; a medida que sean más sofisticadas sus preguntas, más sofisticadas serán las respuestas de la inteligencia artificial.

Los estudiantes de Máster y Grado de IE University realizarán un curso de formación especializado, "IA para la Productividad" e "IA 101", en el que desarrollarán competencias digitales cruciales. Esta formación hace hincapié en el uso ético, el pensamiento crítico y la aplicación responsable de la tecnología. Cada estudiante recibirá una certificación en IA y acceso a ChatGPT Edu, una versión de ChatGPT diseñada específicamente para estudiantes, profesorado y personal.

En tanto, los profesores, muchos de los cuales llevan años trabajando con IA, seguirán recibiendo formación especializada para integrar la IA en su investigación y docencia, desarrollando programas innovadores, simuladores y experiencias inmersivas que preparen a los estudiantes para un entorno laboral transformado por la tecnología. Además, el personal administrativo seguirá utilizando la tecnología más avanzada de OpenAI para mejorar la eficiencia operativa y la productividad.

De acuerdo con el director, eso les permite también acelerar la curva de experiencia de aprendizaje, ahora con inteligencia artificial generativa.

Aclara que en el proceso de enseñanza-aprendizaje habrá cosas que se quieran enseñar o aprender de una forma más tradicional, mientras que otras con el uso de ese tipo de tecnologías.

En ese tenor, subraya que, al final, hay un imperativo tecnológico donde todo parece que tiene una consecuencia utilitarista en la tecnología, lo cual pone de manifiesto que existe también un imperativo humanista, donde el pensamiento crítico, la cultura, el arte, la literatura, la filosofía y la historia, hacen que entendamos mejor quiénes somos y el mundo en que vivimos y hace que miremos con perspectiva las cosas que nos están pasando y los cambios que nos están sucediendo. “El pensamiento crítico tiene probablemente un valor mayor que nunca”.

Entonces, recuerda que, por cuestiones de mercadotecnia, nos referimos a esta tecnología como inteligencia artificial, cuando tenemos claro que no tiene conciencia, lo que es fundamental para hablar de inteligencia.

Por ello, considera que la virtud de esto es que las personas se reten a sí mismas y recuerden que en el mundo, las decisiones no siempre están basadas en datos puros, sino que contienen interpretaciones.

“Las decisiones se toman con base en factores fácticos, pero también con base en factores subjetivos y es muy importante que esos factores subjetivos sigan teniéndose en cuenta”.

Por otra parte, destaca que las universidades se han convertido en un factor importante en el desarrollo de ciudades.

“Es un tema recíproco. Nosotros llevamos 50 años en Madrid y siempre hemos dicho que el secreto mejor guardado era la propia ciudad, la ciudad como campus”.

Refiere que hoy, Madrid, donde está la sede de IE University, está viviendo un momento muy pujante, los empresarios conocen de esa casa de estudios desde hace mucho tiempo y reconocen que esa comunidad estudiantil ha aportado mucho a la capital española.

Tenemos una serie de virtudes. Primero somos divulgadores de conocimiento, es decir la gente viene, se forma con nosotros y sale mejor; somos generadores de conocimiento, tenemos investigadores cuyo trabajo hace que el mundo cambie y somos capaces de transferir conocimiento, primero al entorno inmediato.

De acuerdo con datos del Ministerio de Inclusión y Migraciones, en 2023 España emitió 122,460 permisos de estudio tanto de licenciatura, posgrado, FP, como de otras formaciones o prácticas profesionales, lo que significó un tercio más que los 81,346 registrados en 2021.

IE University ofrece un ecosistema de aprendizaje basado en la tecnología en la formación de líderes con visión global, mentalidad emprendedora, respeto por la diversidad y la sostenibilidad y con enfoque en las humanidades.

Está compuesta por seis escuelas: IE Business School, IE Law School, IE School of Politics, Economics and Global Affairs, IE School of Architecture and Design, IE School of Science and Technology e IE School of Humanities.

Cuenta con un claustro de más de 500 profesores que realizan investigación e imparten clases a estudiantes de 160 países en programas de licenciatura, máster y Executive Education.