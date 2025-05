Integridad de magistrados evitará que TDJ sea instrumento del gobierno contra juzgadores: María Elisa Vera Madrigal

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), no será instrumento del gobierno para controlar a los jueces si se establecen estándares objetivos para evaluar el trabajo de los jueces y se eligen como magistrados a personas íntegras, afirmó María Elisa vera Madrigal.

En entrevista, la candidata a magistrada del TDJ expuso: por más que establezcamos normas; por más que establezcamos leyes, si los perfiles de las personas que tenemos no son imparciales, no son independientes y, sobre todo, no se conducen con integridad, de nada va a servir el entramado institucional.

La aspirante número 19 en la boleta dijo que una de las tareas de quienes lleguen a esa instancia tendrán que construir derecho.

En ese sentido, explicó que se tendrán que construir los parámetros para juzgar el desempeño de jueces y magistrados, con el fin de que pueda evaluarse su actuación con elementos objetivos fuera de filias y fobias.

Dijo que en la medida en que se bajen esas directrices a normas internas, será posible crear un órgano que verdaderamente ayude a construir un poder judicial federal más sólido y que incida en el ejercicio independiente de la función de los jueces.

La abogada especialista en sistema penal acusatorio, indicó que de ganar la elección, a ella le gustaría que la vieran como una persona que llega al poder Judicial a construir y a ver cómo sí se pueden hacer las cosas.

Comentó que a su generación le toca ver cómo el sistema de justicia sí puede funcionar y cómo puede construirse un sistema de justicia más cercano a la ciudadanía.

Explicó que en la labor de un magistrado de disciplina judicial la que más asusta es la de castigo a actos fuera de la ley de las personas juzgadoras; sin embargo, recalcó que también desarrollarán otra labor que es la de prevención.

En ese sentido, indicó que, con base en su experiencia, cuando se inicia un proyecto nuevo es importante dejar claro desde el principio cuales van a ser las políticasde integridad dentro de la institución y, después, a traves de liderazgo compartirlas con toda la institución y dejar claro cuáles son las conductas que pueden ser sancionadas.

Por otra parte, llamó la atención en que los magistrados del TDJ también podrán ser sancionados si no cumplen con su deber y con el marco legal al que deberán estar sujetos. Además, podrán ser objeto de juicio político en el Congreso de la Unión.

Luego de recalcar que cree en la división de Poderes y que sí considera aguantar las presiones que pudiera haber , por ejemplo desde el gobierno para que actúe en cierto sentido, comentó que, de entrada, no le corresponde aguantar esas situaciones a una persona en solitario, sino a la institución completa.

Nada exime que pudiera ser el Tribunal objeto de presiones, pero a ese tipo de actitudes están sujetos cualquier instancia que tenga una actividad pública como esa institución y al final las atribuciones se ejercen apegadas a la ley.

Por ello insistió en que lo que va a garantizar la independencia va a ser la integridad de las personas que ocupen los diferentes cargos en el poder Judicial. “Antes de las capacidades está la integridad de la persona”, recalcó.

Por otra parte, la aspirante comentó que el éxito de la reforma judicial dependerá, por un lado, de que los ciudadanos se informen y salgan a votar por los perfiles que consideren idóneos, pero antes que capacidades es un tema de integridad, reiteró.

Dijo que pretende llegar a esa instancia de impartición de justicia porque ese tribunal va tener la posibilidad de incidir de manera directa en cómo se va a integrar el nuevo poder Judicial y, particularmente en la razonabilidad de sus criterios.

A mí me parece que hay dos puntos o dos particularidades mías, que soy joven y que soy mujer, y eso me da una visión distinta en estos temas, que creo que ninguno de los dos candidatos tiene mi edad, estoy segura que soy la más joven, y creo que eso particularmente me permite aportar una visión diferente a este modelo de justicia que se va a generar, abundó.

De perfil: ¿Quién es María Elisa Vera Madrigal

María Elisa Vera Madrigal es abogada especialista en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho. Maestra por la Universidad de Michigan.

Fue Titular de la Unidad de Análisistécnico de Delitos por Hechos de Corrupción de la Fiscalía General de la República.

Visión:

La impartición de justicia en México debe ser un instrumento de transformación social, centrado en la igualdad, la eliminación de desigualdades y el respeto irrestricto a los derechos humanos. La justicia debe ser sensible y cercana a la gente.