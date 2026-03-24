"Plan B" electoral avanza en comisiones del Senado

El "Plan B" en materia electoral propuesto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue avalado este martes por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en el Senado de la República.

Con 24 votos a favor y 11 en contra, los senadores aprobaron el dictamen con proyecto de decreto para reformar cuatro artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato.

El documento plantea reformar los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Carta Magna.

Tras el rechazo de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo, el "Plan B" busca regular la revocación de mandato y establecer límites al número de regidurías de los municipios, al presupuesto de los congresos estatales y a los ingresos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de sus homólogos en las entidades.

La senadora morenista Guadalupe Chavira de la Rosa dijo durante la sesión que los ejercicios para la revocación de mandato son parte de los ejercicios democráticos en varios países, y destacó que, aunque la presidenta Sheinbaum sea de las mandatarias mejor evaluadas del mundo “no debemos confiarnos y pecar de soberbia” por lo que se debe someter a ese procedimiento.

En tanto, el panista Ricardo Anaya criticó que se trata de la iniciativa de reforma constitucional “más pobre” que ha remitido la Presidencia de la República al Senado, pues se le corrigieron diversos errores de origen y no atiende los problemas de la intervención del narcotráfico en las elecciones ni la sobrerrepresentación en el Congreso.

Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, acusó que el proyecto de reforma “no busca fortalecer la democracia ni la participación ciudadana”, sino que “vulnera” el federalismo al imponer desde el gobierno federal un máximo de regidurías en los municipios.

En su conferencia matutina de este martes, la presidenta Sheinbaum reconoció que existía una posibilidad de que su Plan B de la reforma electoral no fuera aprobado en la Cámara Alta, y subrayó que desconoce el sentido del voto de las y los legisladores.

“Depende de los senadores. Yo no estoy tras los senadores uno a uno para ver cómo van a votar”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina, y señaló que el Ejecutivo ya cumplió con enviar la iniciativa. La primera mandataria sostuvo que su responsabilidad es presentar propuestas, pero la decisión final recae en el Poder Legislativo.