Empresarios piden frenar modificaciones al sistema electoral

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sostuvo que México requiere certeza en diversos temas principales y no modificaciones a las reglas del sistema electoral.

Añadió que en el contexto del debate sobre la reforma electoral y la posibilidad de modificaciones a través del denominado “Plan B”, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana, en coordinación con sus 71 Centros Empresariales, enviaron comunicaciones formales a la totalidad de las y los legisladores para pedirles que se enfoquen en atender los temas principales del país.

“Reiteramos nuestra postura: la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral en este momento. El país necesita fortalecer su Estado de Derecho, garantizar condiciones de seguridad, asegurar energía suficiente y confiable, y consolidar un entorno de certeza jurídica que permita a las empresas planear, invertir y generar empleo”, subrayó.

Además de enfatizar que México requiere estabilidad política y certidumbre jurídica para enfrentar sus desafíos prioritarios y no abrir debates que, lejos de fortalecer nuestra democracia, generan polarización e incertidumbre.

Se detalló que en las comunicaciones enviadas enfatizaron tres elementos centrales. Primero, que la estabilidad política es condición indispensable para la confianza económica, por lo que alterar las instituciones electorales en este momento genera señales de incertidumbre que impactan directamente en la llegada de capital.

Segundo, que una reforma de esta magnitud requiere consensos amplios y un proceso de diálogo nacional que hoy no se observa. “Reformas de este calado no pueden ser impuestas porque debilitan la legitimidad institucional”.

Y tercero, que existen prioridades urgentes, como seguridad, salud y crecimiento económico, que demandan atención inmediata y soluciones efectivas.