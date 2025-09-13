Niños de 1 a 3 años presentan bajas tasas de inscripción a preescolar

En México, las tasas de inscripción en unidades maternales y preescolares son relativamente bajas, especialmente en los primeros tres años de vida.

Esto sugiere que la mayoría de los menores recién nacidos y en sus primeros años de vida están al cuidado de sus padres o redes familiares.

Sólo el 1% de los menores de un año están inscritos a alguna institución de cuidados; para quienes tienen dos años la tasa apenas sube al 8%, de acuerdo con cifras de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Para la población que tiene tres años, la tasa de inscripción sube considerablemente, pero se mantiene por debajo de la mitad: sólo 37% de ellos van a la escuela o una unidad de cuidados especializados.

Para quienes tienen de 4 a 5 años sí se observa una mayor asistencia escolar, lo que refleja que la mayoría de familias esperan hasta esta edad para inscribir a los menores a estas instituciones.