Mejora en septiembre la aprobación a gobernadores

La aprobación promedio de los gobernadores en México registró un aumento al pasar de 50% en agosto pasado para ubicarse en 50.7% en septiembre, es la cifra más alta para este 2025.

De acuerdo con el “Ranking Mitofsky Capítulo: gobernadores y gobernadoras de México sobre aprobación ciudadana”, existen 21 mandatarios con una aprobación alta, es decir por arriba de 50 puntos y 11 con un aval medio que va más de 40 y menos de 50.

Para este mes, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo encabezó la lista con 57.7%, le siguió Ricardo Gallardo de San Luis Potosí con 54.8 y Tere Jiménez, de Aguascalientes con 54.4 por ciento.

Mientras que Víctor Castro, de Baja California Sur, David Monreal, de Zacatecas y Javier May, de Tabasco fueron los mandatarios con el menor puntuaje en aprobación con 45.3, 45.2 y 42.3% respectivamente.

Por otro lado, los 24 gobernadores afines al partido oficial registraron 50.2% de aprobación, mientras que los ocho de oposición tuvieron 52.2 por ciento.

Nota metodológica: Encuesta realizada a 62,403 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.