Línea 1 del Metro cerrará a las 22:00 horas dos fines de semana por pruebas previas a su reapertura

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que durante los dos próximos fines de semana el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas debido a la realización de pruebas integrales en el tramo Chapultepec-Observatorio, como parte de los preparativos para su reapertura total.

De acuerdo con las autoridades, el horario reducido aplicará los días sábado 18 y domingo 19, así como sábado 25 y domingo 26 de octubre.

En esas fechas, las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas desde las terminales Pantitlán y Chapultepec, por lo que se recomienda a las y los usuarios prever tiempos de traslado.

El organismo explicó que el ajuste temporal permitirá realizar pruebas de los sistemas de control y telecomunicaciones con los nuevos trenes, una fase clave antes de la reapertura del tramo poniente, que completará la modernización de la llamada “Línea Rosa”.

Como apoyo, a partir de las 22:00 horas se habilitará un servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo Pantitlán-Chapultepec, el cual operará hasta la medianoche, manteniendo el horario habitual de cierre del Metro.

Con esta medida, el STC busca garantizar que todos los sistemas funcionen correctamente antes de la entrada en operación total de la línea, prevista para las próximas semanas.