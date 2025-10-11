Estos son los detalles sobre la reapertura total de la Línea 1 del Metro en noviembre

La renovación de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México entró en su recta final. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció está semana que los trabajos concluirán a mediados de noviembre de 2025, cuando se terminen las obras civiles y las pruebas técnicas de seguridad en el tramo que va de Juanacatlán a Observatorio.

Última fase de obras y certificaciones internacionales

Durante un recorrido de supervisión por las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, Brugada explicó que octubre estará dedicado a terminar la obra civil y las instalaciones del último tramo, mientras que en los primeros quince días de noviembre se realizarán pruebas técnicas y certificaciones internacionales que garantizarán la seguridad de los usuarios antes de su reapertura total.

“La estimación que tenemos es que a mediados de noviembre se inaugure la Línea 1 del Metro”, indicó la mandataria capitalina.

Un nodo de conectividad metropolitana

Brugada destacó que con esta entrega inicia una nueva etapa para la movilidad capitalina, ya que la estación Observatorio será un nodo de conectividad metropolitana, al enlazarse con el Tren Insurgente (procedente de Toluca) y con la Línea 12 del Metro, además de una central de autobuses.

“Lo más importante es que concluyamos la Línea 1, ese gran esfuerzo y tiempo de espera que la población ha tenido que enfrentar”, señaló.

Modernización y nuevos trenes

El coordinador del Proyecto de Renovación, Guillermo Calderón Aguilera, detalló que el tramo final en rehabilitación abarca 3.5 kilómetros, con tres estaciones: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Una vez en operación, permitirá movilizar 150,000 usuarios adicionales, alcanzando una afluencia total de 850,000 pasajeros diarios.

La nueva Línea 1 contará con 39 trenes (29 nuevos y 10 de reciente adquisición), lo que reducirá los intervalos de paso a 2.5 minutos, ofreciendo un servicio más rápido y eficiente.

Además, toda la línea será 100% accesible, con red de videovigilancia, comunicación LTE y señalización digital en tiempo real.

La nueva terminal Observatorio

La estación Observatorio, con más de 50 años de servicio, fue completamente reconstruida.

Ahora dispondrá de 13 elevadores, torniquetes accesibles, vestíbulos amplios y espacios técnicos modernizados, de acuerdo con lo expuesto está semana por las autoridades.

Su integración con el Tren Insurgente podría sumar 35,000 usuarios diarios adicionales, consolidándola como un punto estratégico de movilidad metropolitana.