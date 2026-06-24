Ley seca por el México vs. Chequia abre una oportunidad para bares y restaurantes

El México vs. Chequia no sólo cerrará la participación de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026. También abrirá una ventana comercial para los restaurantes de algunas de las zonas con mayor concentración de aficionados en la Ciudad de México.

Mientras tiendas de conveniencia, supermercados, vinaterías y otros comercios deberán suspender temporalmente la venta de bebidas alcohólicas para llevar, los establecimientos autorizados podrán continuar sirviéndolas en copeo, acompañadas de alimentos y para consumo dentro del local.

La diferencia podría trasladar hacia restaurantes y negocios con servicio de comida una parte del consumo que normalmente se realizaría en casas, calles o reuniones improvisadas.

México enfrentará a Chequia hoy miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, en el último partido de ambas selecciones dentro del Grupo A.

¿Dónde y a qué hora aplicará la ley seca?

La restricción comenzará a las 15:00 horas del miércoles 24 de junio y terminará a las 07:00 horas del jueves 25. Su aplicación se concentrará en el Perímetro A del Centro Histórico y en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, todas ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante ese periodo se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado y para consumo fuera de los establecimientos. La disposición afectará principalmente a tiendas de abarrotes, autoservicios, supermercados, tiendas de conveniencia y comercios dedicados a vender botellas, latas u otras presentaciones para llevar.

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La medida fue implementada ante las concentraciones de aficionados que se esperan alrededor del partido y los posibles festejos en puntos como el Centro Histórico, el Zócalo, Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

Los restaurantes sí podrán servir alcohol

La ley seca no implica el cierre completo de las barras en los restaurantes. Los establecimientos que cuenten con los permisos correspondientes podrán ofrecer bebidas alcohólicas en copeo, siempre que estén acompañadas de alimentos, se consuman dentro del negocio y se respeten los horarios establecidos en su autorización.

También podrán hacerlo establecimientos de hospedaje, salones de fiestas, clubes privados, cines, teatros y auditorios bajo las condiciones marcadas por la regulación. La venta de botellas o envases cerrados para llevar permanecerá prohibida durante toda la vigencia de la medida.

La ventaja, sin embargo, no garantiza restaurantes llenos. El desempeño dependerá de la ubicación, la capacidad del negocio, la transmisión del encuentro y la oferta que cada establecimiento prepare para atraer a grupos de amigos y familias.

El Mundial todavía no beneficia a todos los restaurantes

La oportunidad llega en un momento en el que el efecto económico del Mundial ha sido menor y más focalizado de lo que esperaba una parte del sector.

Una encuesta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados reveló que cinco de cada 10 restaurantes tuvieron durante el arranque del torneo un desempeño inferior al de una semana regular. Sólo alrededor de una cuarta parte registró mejores resultados y el 65% no reportó incrementos en ventas.

En contraste, algunos negocios sí consiguieron crecimientos de doble dígito e incluso aumentos superiores al 30% y al 50%. La diferencia estuvo marcada por la ciudad, el formato del establecimiento y el tipo de clientela atendida.

Los datos muestran que el futbol no ha generado una derrama homogénea. Hasta ahora, los beneficios se han concentrado en establecimientos con condiciones específicas para captar a quienes buscan seguir los encuentros fuera de casa.

El principal detonador del consumo durante el primer periodo analizado tampoco fue exclusivamente el Mundial. El 45% de los restaurantes atribuyó su mejor desempeño al Día del Padre y otro 15% a la combinación de la celebración familiar con los partidos.