​La Jefa de Gobierno encabeza el arranque del programa "Educación Utopía"

Se lleva a cabo en 16 escuelas de educación básica, una en cada alcaldía.

Con este programa, las escuelas hacen comunidad con educación integral y enfoque comunitario.

Se imparten más de 50 actividades gratuitas artísticas, científicas, deportivas, culturales, tecnológicas, entre otras.

Ciudad de México a 27 de septiembre de 2025.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque del programa "Educación Utopía" en la Escuela Secundaria Técnica No. 18 "Plan de Ayala" en San Pablo Oztotepec, alcaldía Milpa Alta. Una iniciativa que busca transformar las escuelas de educación básica en los espacios públicos más importantes de la comunidad, abriendo sus puertas los días sábados para ofrecer una educación integral, segura, inclusiva y con enfoque comunitario.

Durante el evento, la Jefa de Gobierno refirió que el programa "Educación Utopía" se inició simultáneamente en 16 escuelas, una en cada alcaldía de la Ciudad de México, y se expandirá progresivamente hasta integrar a todas las primarias y secundarias de la capital, con el objetivo de complementar la formación teórica con más de 50 actividades gratuitas enfocadas en el desarrollo artístico, científico, deportivo, cultural y tecnológico.

”En este año se van a ir integrando cada mes más y más escuelas de la Ciudad de México. El objetivo es que conforme vayamos avanzando en el tiempo todas las primarias y secundarias se vayan sumando a este proyecto”, comentó.

Agregó que ”este programa se llama Educación Utopía porque es el sueño histórico de que las escuelas se abran a la comunidad, donde, además de aprender matemáticas o historia, se pueda crear, convivir y hacer comunidad”, afirmó la Jefa de Gobierno, y agregó que ”es un proyecto que le apuesta a la educación integral que permitirá a nuestros niños y jóvenes aprender música, ciencia, tecnología, inglés, y las raíces de sus pueblos, como el náhuatl, durante los años de formación”.

Explicó que la escuela es utopía porque transforma un espacio cerrado en el espacio público más importante de la comunidad y ”también la UNICEF nos dice que hay que apostarle a la educación integral, así que estos lugares deben de ser espacios seguros, inclusivos, comunitarios, donde se aprendan conocimientos teóricos, pero también que los niños, fíjense bien, los niños que hoy entran a primaria van a estar cinco años aprendiendo música”.

Refirió que el programa incluirá:

Talleres Extracurriculares: Robótica, nanotecnología, teatro musical, lenguas nacionales e internacionales, incluida la enseñanza del Náhuatl, a lo que la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios, Nelly Antonia Juárez Audelo, apuntó que se ya se inició la enseñanza de lengua náhuatl y otras lenguas maternas en diversos planteles educativos, y que en particular, la Secundaria Técnica 18, cuenta con un profesor de náhuatl que ya atiende cinco grupos desde el pasado mes de abril.

Deporte y Recreación: Promoción de torneos deportivos como el Gran Torneo de Fútbol y la organización de salidas para que los alumnos aprendan natación y otras disciplinas. El Titular de INDEPORTE, Javier Jesús Peralta Pérez, confirmó la participación de 20 equipos de fútbol de la secundaria para el gran torneo de la ciudad, invitando a las niñas, niños y jovenes para inscribirse totalmente gratis.

Salud y Bienestar: Incorporación de servicios de salud mental, física y nutricional a través del programa "Vida Plena Corazón Contento". La Secretaria de Salud, Nadine Gasman Zilbermann, acotó que el programa "Vida Plena Corazón Contento" está presente en todas las secundarias, y consiste en que psicólogas y psicólogos visiten las escuelas cada 15 días con talleres y plásticas, ofreciendo además atención individual, salud mental y prevención de adicciones para las y los jóvenes.

Cultura y Tradición: Fomento a la creación de orquestas comunitarias y actividades relacionadas con la gastronomía y las raíces de los pueblos originarios, incluyendo el aprendizaje de siembra y cocina tradicional como el mole y los hongos. El Coordinador de Pilares, Javier Ariel Hidalgo Ponce invitó a participar en las más de 150 actividades de educación comunitaria en los distintos Pilares de la ciudad, y refirió que actualmente más de 2 mil 600 músicos participan en la “Orquesta Monumental Pilares”.

Experiencias fuera del aula: Excursiones culturales y recreativas una vez al mes a diferentes puntos de la ciudad para los estudiantes inscritos.

La Jefa de Gobierno reiteró que el compromiso es transformar los espacios educativos, buscando que la Utopía se construya en las escuelas con el apoyo de padres, madres, abuelas y abuelos, y con la convicción de que ”la Utopía es un horizonte de lo probable, que camina con los pies de las niñas y niños”.

Por su parte, el Titular de la Autoridad Educativa Federal, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, destacó que este es un sueño histórico que aprovecha el mayor espacio público de la ciudad, las escuelas de educación básica, para irradiar desde la escuela, pero sobre todo para comprometernos con nuestra sociedad. Destacó la importancia de arrancar el programa en San Pablo Oztotepec, en el corazón del zapatismo, como ejemplo de las Utopías posibles que surgen del esfuerzo colectivo y comunitario. Subrayó la articulación interinstitucional con SECTEI, Salud, Cultura, Pilares, para acercar saberes y servicios a la comunidad. Anunció la futura incorporación de servicios de salud mental, física y nutricional, alineados con la Nueva Escuela Mexicana.

El Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pablo Enrique Yanes Rizo, expresó su entusiasmo por iniciar el programa en el pueblo histórico de San Pablo Oztotepec, destacando su simbolismo relacionado con el Plan de Ayala y la voluntad transformadora. Explicó que "Educación Utopía" se basa en un concepto de educación para ampliar la mirada, desarrollar capacidades y convertir a las y los alumnos en personas de cambio autónomos con enfoque comunitario.

La Directora de la escuela Secundaria Técnica No. 18 “Plan de Ayala”, Mallely Martínez Hernández, enfatizó que el programa simboliza la posibilidad de construir un futuro distinto, donde la calidad educativa se combine con la equidad y donde ningún estudiante se quede atrás. Se refirió al programa como un proyecto que se ve como un espacio de transformación social que combina calidad educativa y equidad.

En uso de la voz, el Alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor, expresó su alegría de que este programa arranque en Milpa Alta y que se apueste por las futuras generaciones, para tener más jóvenes de bien, preparados para enfrentar la vida, y anunció que Milpa Alta tendrá pronto su propia Utopía.