¿Hay clases este viernes 26 de septiembre? Esto dice la SEP

Este viernes 26 de septiembre generó incertidumbre entre estudiantes, padres y maestros, quienes comenzaron a cuestionarse si habrá actividades escolares regulares en instituciones públicas y privadas.

Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la fecha no figura como día festivo o de suspensión general de clases, por lo que no hay una disposición oficial que indique la suspensión obligatoria de clases mañana.

¿Habrá clases?

Sin embargo, este viernes 26 de septiembre se realizará la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), motivo por el que no habrá clases, debido a que es una reunión para los profesores que está programada para el último viernes de cada mes.

En estas reuniones se planea, evalúa y coordinan las acciones pedagógicas y de gestión escolar, por lo que los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) tendrán un nuevo puente.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

De acuerdo con la SEP, la Junta de Consejo Técnico Escolar es una reunión en la que participan directivos, docentes y personal académico de cada escuela de educación básica en el país.

Según la información del Calendario Escolar 2025-2026, estos son los días en los que se realizará el CTE: