La mitad de los estudiantes mexicanos enfrenta falta de recursos digitales
México se encuentra entre los países de América Latina con niveles más altos de escasez de recursos digitales en las escuelas de educación básica.
En México, poco más de la mitad (52.7%) de los estudiantes de educación básica enfrentan falta de recursos digitales en sus escuelas, de acuerdo con cifras de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Estas cifras están basadas en los reportes que hacen los propios directores o encargados de las escuelas, en donde piden a las autoridades más recursos para la compra o mantenimiento de dispositivos o herramientas digitales.
En comparación con otros países de la región se observa que Brasil y Chile presentan cifras significativamente mejores. En estos países cerca del 35% de los estudiantes se encuentra en esta situación de escuelas con escasez de recursos digitales.
Los recursos digitales incluyen computadoras, programas de software, tabletas electrónicas, proyectores e incluso conexión estable a internet.