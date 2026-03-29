Inflación en México arranca marzo fuera del objetivo; se ubicó en 4.63%

La inflación en México volvió a ubicarse por encima del rango objetivo al inicio de marzo de 2026, alcanzando una tasa anual de 4.63% en la primera quincena, de acuerdo con cifras reportadas por el Inegi y el Banco de México.

El comportamiento reciente muestra una trayectoria volátil en la inflación general, que pasó de niveles cercanos a 3.49% en agosto de 2025, uno de los puntos más bajos del periodo, a un repunte sostenido hacia finales del año y comienzos de 2026. A finales del 2025, la inflación ya se ubicaba en 3.66% y desde entonces ha continuado al alza.

Las presiones inflacionarias vienen principalmente del componente no subyacente, que integra a los productos más volátiles del INPC; en contraparte, el componente subyacente (los energéticos) ha mantenido una tendencia inflacionaria más moderada en los meses recientes.

Este comportamiento mantiene a la inflación fuera del rango objetivo de Banxico (3% +/- punto porcentual), lo que podría influir en la postura de política monetaria en los próximos meses, particularmente en decisiones sobre tasas de interés.