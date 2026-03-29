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Inflación en México arranca marzo fuera del objetivo; se ubicó en 4.63%
La inflación general en México repuntó en la primera quincena de marzo de 2026, alejándose del objetivo del banco central. Aunque la inflación subyacente muestra mayor estabilidad, la tendencia reciente sugiere presiones persistentes en los precios.
La inflación en México volvió a ubicarse por encima del rango objetivo al inicio de marzo de 2026, alcanzando una tasa anual de 4.63% en la primera quincena, de acuerdo con cifras reportadas por el Inegi y el Banco de México.
El comportamiento reciente muestra una trayectoria volátil en la inflación general, que pasó de niveles cercanos a 3.49% en agosto de 2025, uno de los puntos más bajos del periodo, a un repunte sostenido hacia finales del año y comienzos de 2026. A finales del 2025, la inflación ya se ubicaba en 3.66% y desde entonces ha continuado al alza.
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Las presiones inflacionarias vienen principalmente del componente no subyacente, que integra a los productos más volátiles del INPC; en contraparte, el componente subyacente (los energéticos) ha mantenido una tendencia inflacionaria más moderada en los meses recientes.
Este comportamiento mantiene a la inflación fuera del rango objetivo de Banxico (3% +/- punto porcentual), lo que podría influir en la postura de política monetaria en los próximos meses, particularmente en decisiones sobre tasas de interés.