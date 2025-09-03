Gobierno presenta “Café del Bienestar”: precios, presentaciones y puntos de venta

El Gobierno de México presentó este miércoles el Café del Bienestar, un nuevo producto que busca fortalecer la economía de pequeños cafetaleros, principalmente de comunidades indígenas y regiones con rezago social.

La titular de la Secretaría de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, dio a conocer los precios, presentaciones y detalles de esta iniciativa que beneficiará a productores de estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero, donde se concentra gran parte de la producción.

¿Cuánto cuesta y qué presentaciones tendrá?

El café se venderá en frascos de vidrio y contará con tres presentaciones:

50 gramos: 35 pesos

90 gramos : 65 pesos

205 gramos : 110 pesos

Se trata de un café molido, no soluble. Las autoridades adelantaron que en etapas posteriores se prevé incluir café instantáneo dentro del programa.

Se trata de un café molido, no soluble. Las autoridades adelantaron que en etapas posteriores se prevé incluir café instantáneo dentro del programa.Gobierno de México

Distribución por etapas

El Café del Bienestar se comercializará a nivel nacional a través de la red de Tiendas del Bienestar, que ya operan en más de 2,000 municipios. La distribución contempla varias fases:

Primera etapa: Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Segunda etapa: Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Veracruz.

Tercera etapa: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Cuarta etapa: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

En la Ciudad de México, uno de los primeros puntos de venta se ubica en Insurgentes Sur 3483, Villa Olímpica, en la alcaldía Tlalpan.

Características del Café del Bienestar

De acuerdo con las autoridades, el producto se distingue de otras marcas por su origen y proceso:

Elaborado con 100% café mexicano.

Sin aditivos, colorantes ni saborizantes.

No contiene sustitutos como el garbanzo, permitidos hasta en un 30% por la norma mexicana.

Es una mezcla de variedades de café: predomina el arábica y pergamino, con una pequeña proporción de robusta.

Acopiado directamente de pequeños productores indígenas de regiones como la Montaña de Guerrero, donde habitan comunidades mixtecas y tlapanecas.

De acuerdo con las autoridades, el producto se distingue de otras marcas por su origen y proceso.Gobierno de México

Beneficios sociales y económicos

Actualmente participan 6,646 productores, de los cuales el 44% son mujeres. La inversión inicial asciende a 59.4 millones de pesos, de los cuales más de la mitad se han destinado a Guerrero.

El programa también busca impulsar prácticas de agricultura sostenible en coordinación con Sembrando Vida. Hasta ahora, se han recolectado más de 913 toneladas de café a través de centros de acopio y puntos móviles.