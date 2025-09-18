Sheinbaum revela que AMLO pidió la destitución de Hernán Bermúdez Requena

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló la mañana de este jueves que, cuando hubo indicios sobre los presuntos vínculos delictivos de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió su destitución e investigación.

Anticipó que el gobierno federal informará de cómo se fue “descomponiendo este personaje" a su paso por la función pública.

"Se va a presentar cómo fue que este personaje que fue secretario de Seguridad de Tabasco, digamos se fue descomponiendo y en qué momento se dan cuenta que, primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo. Cómo se pide su destitución por parte del (entonces) presidente de López Obrador a Tabasco; todavía no entrábamos nosotros. En el momento que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo, y a partir de ahí él decide salir y huir".

Cuestionada sobre si Adán Augusto López Hernández, hoy coordinador del grupo parlamentario de Morena y en su momento quien designó, en calidad de gobernador de Tabasco, a Bermúdez Requena como secretario de Seguridad, debe separarse del cargo de senador mientras duran las investigaciones del caso, Sheinbaum eludió la respuesta.

Sólo recordó que el senador tabasqueño ya se dijo dispuesto a declarar en caso de ser requerido por las autoridades, y que cuando López Obrador pidió a Carlos Merino, entonces gobernador de Tabasco, la destitución de Bermúdez Requena, López Hernández ya desempeñaba el cargo de secretario de Gobernación.

“Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces el senador (Adán Augusto) pues ya era secretario de Gobernación; imagínese, participaba en el gabinete (de seguridad) y se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del Presidente de entonces, a Merino que estaba de gobernador. Merino lo destituye, este señor se va e inician las investigaciones", afirmó.

Bermúdez Requena fue detenido en Asunción, Paraguay, y expulsado a México donde será procesado penalmente.

rolando.ramos@eleconomista.mx