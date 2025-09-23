Bermúdez Requena fue vinculado a proceso por secuestro, extorsión y asociación delictuosa: Fiscalía de Tabasco

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la banda criminal "La Barredora", fue vinculado a proceso por los delitos de secuestro agravado, asociación delictuosa y extorsión agravada, detalló la Fiscalía General de Tabasco.

El Juez de Control otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluiría el 23 de diciembre de este año.

En un comunicado, la fiscalía detalló que fue concedida la prisión preventiva para el exsecretario de seguridad de Tabasco, "debido a la gravedad de los hechos imputados", por lo que Bermúdez Requena permanecerá en reclusión mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

Bermúdez Requena fue detenido en Asunción, Paraguay, el pasado 12 de septiembre y casi una semana después fue trasladado a México, donde fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 1, también conocido como Altiplano, en el Estado de México.

La Secretaría Nacional Antidrogas indicó que Hernán Bermúdez buscaba emprender operaciones criminales en Paraguay.