García Harfuch confirma la detención de un hombre vinculado con el asesinato de un sacerdote en Guerrero

El titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención en Guerrero de Miguel Ángel "N", presuntamente relacionado con el homicidio del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada el pasado 6 de octubre.

El funcionario detalló, a través de su cuenta de X, que la aprehensión se realizó tras una operación encabezada por la Fiscalía General de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la SSPC y la Guardia Nacional.

El sacerdote mexicano Bertoldo Pantaleón Estrada fue asesinado el pasado lunes en Guerrero.

Estrada, de 58 años, había sido reportado como desaparecido el lunes temprano y horas más tarde la fiscalía estatal reportó el hallazgo de su cadáver.

El sacerdote que se desempeñaba provisionalmente como párroco en una zona montañosa del estado de Guerrero, había sido visto por última vez en el municipio de Cocula, vecino del distrito de Eduardo Neri, donde fue localizado el cuerpo.