García Harfuch sospecha que asesino del padre Bertoldo Pantaleón es su chofer

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este martes que, de acuerdo con los primeros avances de la investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el principal sospechoso del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón sería su propio chofer.

“Todo indica que lo matan arriba de su camioneta. Iba a salir a dar una misa y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la fiscalía para la detención de esta persona”, señaló el secretario de Seguridad durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch precisó que, por el momento, el móvil del crimen aún no ha sido determinado, pero reiteró que se trabaja de manera coordinada con las autoridades guerrerenses para esclarecer el caso. “No tenemos todavía esa información que nos comparte Guerrero y estamos trabajando con ellos”, apuntó.

El funcionario federal también descartó que el sacerdote hubiera reportado amenazas o que existan indicios de que estuviera involucrado en alguna actividad ilícita. “Al momento no tenemos conocimiento de amenazas. Fue un delito muy lamentable en la zona, y vamos a apoyar en todo a la fiscalía, pero no tenemos ningún indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto”, subrayó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que la Secretaría de Gobernación ha mantenido comunicación con representantes de la Iglesia católica desde las primeras horas posteriores al asesinato.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) confirmó este 6 de octubre el hallazgo sin vida del sacerdote, párroco de la iglesia de San Cristóbal en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri. El cuerpo fue localizado en esa misma demarcación, luego de que desde el día anterior se reportara su desaparición.

A través de un comunicado oficial, la FGE informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. Agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer el crimen.