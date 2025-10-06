Hallan muerto a sacerdote desaparecido en Guerrero

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa informó el deceso del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien se encontraba desaparecido desde el sábado 4 de octubre en el estado de Guerrero, una de las entidades mexicanas más golpeadas por el crimen organizado.

Un comunicado, la Iglesia Católica lamentó el presunto homicidio cometido en contra del párroco de la iglesia de San Cristóbal de Mezcala, localidad de unos 5,000 habitantes enclavada en una cadena montañosa.

A su vez, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Bertoldo “N”, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Eduardo Neri.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios, con el objetivo de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a el o los probables responsables.

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa adelantó que el cuerpo del sacerdote llegará a su comunidad esta misma noche, alrededor de las 20:00 horas.