Explosión en Iztapalapa: Son dos las víctimas en calidad de desconocidas

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó el jueves que subió a 21 la cifra de personas fallecidas a causa de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, el pasado día 10, en la alcaldía Iztapalapa.

"Informamos sobre el accidente en Iztapalapa, confirmando que se mantienen 27 personas hospitalizadas, 36 personas ya fueron dadas de alta y 21 personas han fallecido, lamentablemente", cita el mensaje que a las 10:06 de la mañana publicó la dependencia en su cuenta de la red social X.

Norma Chávez Ortega, de 50 años, quien estaba internada en el Hospital Nacional de Rehabilitación, se sumó a la lista de fallecidos.

Hasta el jueves, la lista de personas que perdieron la vida a causa de la explosión de la pipa la integraban:

Armando Antillón Chávez, de 45 años; Ana Daniela Barragan Ramírez, 19 años; Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años; Misael Cano Rodríguez, 39 años; Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 años; Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años; Óscar Ruéb Uriel Cortez Cisneros, 57 años; Eduardo Noé García Morales (SD); José Gabriel Hernández Méndez, 17 años; Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años, y Jorge Islas Flores, de 50 años.

Así como Alicia Matías Teodoro Alicia, de 49 años, la abuelita que salvó a su nieta de las llamas; Juan Carlos Sánchez Blas, 15 años; (SD) Gilberto Aron, 47 años; Jesús Joel Tovar García, 40 años; Edgar Santiago Álvarez, 51 años; Omar Alejandro García Escorsa, 28 años; Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años; Fernando Soto Munguía, 34 años, y Eduardo Romero Armas, de 30 años.

Dos personas desconocidas

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, Bertha Alcalde informó que dos personas permanecen en calidad de desconocidas, una de las cuales ya falleció mientras que la otra se encuentra en estado crítico.

En conferencia de prensa, explicó:

"La persona fallecida se trata de un hombre de entre 40 y 50 años, de 1.64 metros de estatura, complexión mediana, cabello castaño corto, piel moreno claro, con nariz aguileña, que ingresó sin prendas ni pertenencias, y del que no se cuenta con señales particulares; con un nombre probable de Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López, de acuerdo a la información que primeramente se proporcionó al primer respondiente".

La segunda persona es una mujer -cuya posible identidad es Giovana-, de entre 15 y 25 años, que recibe atención médica en el Hospital General Magdalena de las Salinas, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

"Con señas particulares de una cicatriz vertical por cesárea y cuatro tatuajes: un tatuaje con corazón atravesado por una rosa en color negro, en la espalda baja; otro con forma de pulsera tipo greca, con una escritura manuscrita en el antebrazo derecho y un tatuaje más con una pulsera de corazones ubicado en el tobillo izquierdo", precisó la fiscal.

Las autoridades publicarán foto boletines de búsqueda para tratar de recabar más información y se analizará la posibilidad de utilizar inteligencia artificial en la reconstrucción de posibles imágenes que puedan facilitar su identificación.

