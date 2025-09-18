Se eleva a 21 la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de La Concordia

El saldo de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía de Iztapalapa la semana pasada ascendió a 21 personas, con la muerte de un afectados más la mañana de este jueves, informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

La CDMX fue sacudida la semana pasada por el poderoso estallido del vehículo que transportaba casi 50,000 litros de gas cuando circulaba por la alcaldía de Iztapalapa.

Según el más reciente balance oficial, 27 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 36 ya han sido dadas de alta.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de la CDMX, es probable que el accidente se haya producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad.

Las pesquisas determinaron también que el tanque del camión presentó una rotura tras chocar con un objeto sólido, lo cual permitió la fuga del gas y su ignición.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad para evitar nuevas tragedias.