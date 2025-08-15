EU ofrece hasta 10 millones de dólares por líderes de Cárteles Unidos

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que permita detener o condenar a cinco presuntos líderes de Cárteles Unidos, organización criminal mexicana que, según Washington, opera como grupo terrorista.

La Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley precisó que la mayor recompensa corresponde a Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo, con una recompensa de hasta 10 millones de dólares.

Además, están Nicolás Sierra Santana, el Gordo, y Alfonso Fernández Magallón, Poncho, cada uno con hasta 5 millones; así como Luis Enrique Barragán Chávez, R5, Wicho o Güicho, y Edgar Orozco Cabadas, el Kamoni, por quienes se ofrecen hasta 3 millones cada uno.

Según la investigación, los señalados habrían dirigido durante décadas la producción y tráfico internacional de metanfetamina, fentanilo y cocaína desde Michoacán, México, hacia múltiples ciudades estadounidenses. Las autoridades aseguran que las ganancias ilícitas eran utilizadas para adquirir armamento pesado, sobornar funcionarios y financiar el estilo de vida de los cabecillas.

También, se precisó que el operativo que llevó a estos cargos se originó en Tennessee y destapó una red de laboratorios clandestinos en Michoacán. Participaron agencias como HSI, DEA y FBI, con colaboración de autoridades estatales y locales. El Departamento de Estado ofrece hasta 26 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a la captura o condena de los cinco fugitivos.

“Además, se alega que Farías Álvarez, Fernández Magallón y Barragán Chávez portaron, blandieron o dispararon armas de fuego, incluyendo armas semiautomáticas, ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con los presuntos delitos de narcotráfico imputados en sus acusaciones. De ser declarados culpables, los cinco acusados se enfrentan a penas máximas de cadena perpetua”, detallaron las autoridades en un comunicado

La fiscal general Pamela Bondi subrayó que la meta es “desmantelar a los Cárteles Unidos y llevar a sus líderes ante la justicia por sembrar muerte y destrucción”.

Mientras que, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció continuarán con el combate a los cárteles.