Disminuyó incautación de drogas en último año de López Obrador

En el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum se observó que la erradicación de plantíos y aseguramiento de drogas bajó en 2024 —final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador e inicio del de Sheinbaum— en comparación con el 2018 —años de transición entre el sexenio de Enrique Peña Nieto y AMLO.

Durante 2024 se registró el aseguramiento de 75.4 toneladas de marihuana, una baja de 68.4% si se compara con el 2018 . Este 2025 van 52 toneladas.

Para el caso de la goma de opio, se aseguraron 306.3 kilogramos en 2024; una baja de 10.8% en comparación con los 339.4 kilos reportados en 2018. Este año suman 53.7 kilogramos.

La heroína asegurada, por su parte, ascendió a 123.5 kilogramos durante el 2024, lo que significó una disminución 74.8% si se compara también con el 2018 cuando se reportaron 492 kilogramos incautados. De enero a junio pasado se han registrado 76.4 kilos asegurados.

Sobre el caso de los psicotrópicos, la información del documento detalló que durante 2024 se aseguraron 60,787, aquí sí hubo un leve aumento de 3% en comparación con las 59,061 reportadas en 2018. Este año se ha registrado el aseguramiento de 32,835 unidades.

Para el caso de la cocaína no se reportaron datos como se sucede desde el 2021 en los informes de gobierno del Ejecutivo federal.

Cultivos y armas

En cuanto a la erradicación de cultivos ilícitos, entre marihuana y amapola, en 2024 fueron erradicadas 11,605.6 hectáreas, mientras que para el 2018 sumaron 26,411.4, es decir, una baja de 56 por ciento.

Para este año suman 947.2 hectáreas de cultivos erradicadas, todas de marihuana.

Por su parte, en cuanto a las armas incautadas para el año pasado se reportaron 22,937 piezas, un aumento de 266.9% en comparación con los datos del 2018 cuando se reportaron 6,520 piezas incautadas. Esta año van 11,201.