Destituyen a titular del Tribunal Superior de Justicia de Morelos

Acusado de presuntos actos de corrupción, nepotismo, acoso sexual y laboral y uso de jueces a modo para favorecer intereses personales, Luis Jorge Gamboa Olea fue destituido como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos (TSJM); Juan Gabriel Vargas Téllez lo sucederá en el cargo.

La sesión extraordinaria en que se aprobó la destitución y eligió al nuevo titular se llevó a cabo en medio del caos provocado por el corte de la energía eléctrica y, por ende, la suspensión del servicio de internet, justo al momento de la votación, que, sin embargo, se realizó.

Hubo hasta amenaza de bomba en el lugar y ello obligó a desalojar el edificio.

Edgar Núñez Urquiza, fiscal Anticorrupción de Morelos, llegó a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Morelos a fin de asegurar la oficina de la Presidencia, en atención a la denuncia correspondiente presentada por Gamboa Olea.

"Esto puede devenir en hechos de corrupción, en ostentarse en cargos que no se tienen. Vamos a esperar, vamos a asegurar las oficinas para ver la circunstancia del hecho y que no se salga del control. Si hay un nuevo presidente, nosotros no nos vamos a meter con la autonomía", explicó el fiscal.

De los 22 magistrados que conforman el Tribunal, en la sesión participaron los magistrados Anuar González, Jaime Castera, Jorge Gamboa, Alejandra Hernández, Rolfi González, Cecilia López, Nancy Montero, Martha Sánchez, Emilio Elizalde, Juan Gabriel Vargas, María Luisa Sánchez, Manuel Díaz Carbajal, Anahí Bahena, Francisco Hurtado y Bertha Rendón.

Previo a la votación y con el afán de romper el quórum se esfumaron tres, entre ellos Gamboa Olea.

El magistrado depuesto arguyó que la sesión extraordinaria no tenía validez por no haber quórum, que se alcanza con 15 magistrados presentes.

Gamboa Olea concluyó su periodo legal al frente del Tribunal desde mayo del año pasado y desde entonces había sido exhortado a renunciar de manera voluntaria para no tener que ser destituido, lo que finalmente sucedió.

Vargas Téllez rindió la protesta legal de su nuevo cargo de presidente del TSJM en la oscuridad; sólo las lámparas de los teléfonos celulares iluminaron el momento.

rolando.ramos@eleconomista.mx