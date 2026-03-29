Destaca Sheinbaum que ella y AMLO no fueron impuestos por la élite a diferencia del periodo de la Madrid-EPN

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, destacó que ni ella ni Andrés Manuel López Obrador llegaron impuestos por una élite, a diferencia del periodo de 1982 - 2018, tiempo en el que priistas y panistas estuvieron al frente de la nación.

De gira por Topilejo, perteneciente a la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México, la mandataria dejó en claro que ser primera mujer presidenta es una gran responsabilidad.

“Primero, porque pertenecemos a un movimiento. Nosotros no llegamos impuestos por alguien, no nos puso una élite ahí en la Presidencia, como a tantos Presidentes”.

Precisó que fueron seis sexenios, encabezados por Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), en los que solamente sirvieron gobernaron para unos cuantos y se les olvidó el pueblo de México.

En este tenor, Sheinbaum Pardo reiteró que los ex titulares del Ejecutivo federal fueron los responsables de privatizar ejidos y empresas públicas. Asimismo de hacer públicas deudas privadas: “Privatizaron las carreteras y luego las rescataron (...) tenían la teoría de que si se apoyaba arriba, algún día iba a llegar abajo. Y en realidad, empobrecieron al pueblo de México”.

En compañía de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la alcaldesa Gaby Osorio, la presidenta de México destacó que con la llegada de la Cuarta Transformación a la Vida Pública, fue como se reivindicó el gobierno federal toda vez que ahora se gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que la presidenta de México sostiene que su gobierno fue elegido por el pueblo y no por imposición. Fue el 22 de noviembre de 2025 cuando mencionó que: "no llegamos impuestos por una élite".

En ese entonces estaba de visita por Oaxaca, y de igual manera coincidió que se trató de un "periodo neoliberal".

Vicente Fox, el traidor

Al supervisar las acciones a favor de la población residente en el sur de la CDMX, la presidenta llamó a Vicente Fox, “traidor a la democracia”, porque le dijo al pueblo de México que iba a hacer un cambio; “la gente le creyó. Y lo primero que hizo: el desafuero de López Obrador. Y luego, apoyó el fraude electoral del 2006. Por eso le decimos traidor a la democracia”.