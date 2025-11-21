Tren Interoceánico: Sheinbaum inaugura las estaciones Tonalá y Arriaga del tramo 1 de la Línea K

Acompañada por parte de su Gabinete, así como de los gobernadores de Chiapas, Eduardo Ramírez, y de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, la mandataria inició el recorrido en la estación de Tonalá, donde realizó el corte de listón y develó la placa para reiniciar el servicio de tren de pasajeros.

Posteriormente, en la estación Arriaga, llevó a cabo un recorrido por el Parque Lineal y anunció que a partir de este sábado 22 de noviembre se reinicia la operación hacia Ciudad Ixtepec, Oaxaca, para beneficio de miles usuarios que ya podrán utilizar esta ruta.

“A partir del día de mañana ya pueden comprar su boleto, pueden ir de aquí hasta Tonalá, de aquí a Ixtepec, de ahí pueden llegar a Salina Cruz, de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Palenque”, expresó.

Al reconocer la labor de la Secretaría de Marina por hacer posible el Tren Interoceánico, Claudia Sheinbaum adelantó que la obra seguirá hacia adelante porque “va a ir de Tonalá hasta Ciudad Hidalgo, hasta la frontera con Guatemala, va a pasar por Huixtla, que es donde se está haciendo ese viaducto hermosísimo que pasa por todo el pueblo”.

¿Cómo está compuesta la Línea K?

La Línea K está compuesta por tres tramos: 1. de Ciudad Ixtepec a Tonalá; 2. de Tonalá a Huixtla; y 3. de Huixtla a Ciudad Hidalgo y KA, de Los Toros a Puerto Chiapas.