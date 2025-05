El deporte en Puebla es política de Estado, no un programa de gobierno: Alejandro Armenta

- El gobernador entregó uniformes a la Delegación de Puebla rumbo a la Olimpiada CONADE.

-Se destinaron estímulos de 10 mil pesos a 705 deportistas y entrenadores.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El deporte no debe ser una actividad arbitraria o del gusto o no de quien gobierna, el deporte hoy se posiciona como una política de Estado firme y comprometida con la transformación social y no como un programa de gobierno, aseguró el mandatario estatal Alejandro Armenta, durante la entrega de apoyos a las y los integrantes de la Delegación de Puebla rumbo a la Olimpiada CONADE.

El gobernador afirmó que las y los jóvenes atletas representan un orgullo para Puebla, más allá del número de medallas que logre, por lo que los estímulos quedarán en la Constitución para que los siguientes gobiernos los mantengan. “Son campeonas y campeones, lo mejor que tenemos en el estado, y el gobierno los respaldará al cien por ciento”, declaró con firmeza.

“Antes de que vayan a competir, les estamos entregando un estímulo de 10 mil pesos a cada uno de los 705 atletas y entrenadores. Son 7 millones y medio de pesos, porque los padres de familia dan todo por ustedes. Un padre, una madre que se preocupa por un hijo para que entrene un deporte, es un ángel que sabe la herencia que le está dando a su hijo. El deporte los transforma mentalmente”, señaló Alejandro Armenta.

El ejecutivo estatal destacó la importancia de la actividad física, como base en la formación del carácter, disciplina y habilidades de las y los estudiantes. Subrayó que su administración mantendrá un respaldo integral para las y los deportistas poblanos, con acciones concretas que fortalezcan su crecimiento.

El gobernador anunció además, una reestructuración del presupuesto estatal destinado al sector. Esta medida incluirá becas dignas para que las y los jóvenes puedan dedicarse de tiempo completo a su desarrollo deportivo. Asimismo, se construirá tres nuevos centros de alto rendimiento: uno en La Malintzi, otro en la zona Izta-Popo, y un tercero entre la Sierra Negra - Pico de Orizaba.

Por su parte, la secretaria del Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, reconoció la visión del gobierno estatal, al que calificó como un aliado clave para brindar a las y los atletas condiciones dignas de competencia y preparación. “Una vez más mi reconocimiento y agradecimiento sincero a nuestro gobernador por otorgar apoyos históricos a nuestras y nuestros atletas, no sólo para asistir a esta justa nacional, sino también premiando sus logros, cuando se suben al podio, reafirmando con hechos el compromiso que tiene con el deporte Poblano”.

A nombre de la Delegación, la nadadora Dania Ximena Aguirre López agradeció el respaldo recibido y expresó el compromiso de todas y todos los deportistas de Puebla por representar con honor, entrega y disciplina al estado en cada competencia.

La entrenadora de Tae Kwon Do, Norma Pacheco reconoció que nunca un gobierno los había apoyado de esta manera y los motiva todavía más a cumplir con la metas y obtener buenos resultados en las competencias.

Bajo esta visión, en las próximas semanas el estado será sede de importantes eventos deportivos de alcance nacional: la Universiada, los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica, y Juega 2025, programa que se desarrollará en los 217 municipios del estado.