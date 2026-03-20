La CNTE cierra su paro de 72 horas con bloqueos a afores en Reforma y marcha al Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene este viernes 20 de marzo su tercer día de movilizaciones en la Ciudad de México, con protestas, bloqueos y una marcha hacia el Zócalo capitalino como cierre de su paro nacional de 72 horas.

Desde las 9:00 horas, contingentes de la CNTE se concentraron en las instalaciones de Afore XXI Banorte, ubicadas en Paseo de la Reforma 489, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde realizaron un mitin.

Posteriormente, los manifestantes se trasladaron a otras sedes de administradoras de fondos para el retiro (afores) ubicadas sobre la misma avenida, como parte de su estrategia para presionar contra el sistema de pensiones vigente. Entre los puntos afectados se encuentran oficinas de MetLife, Profuturo, Inbursa, Sura y Citibanamex.

Marcha del Ángel al Zócalo

Para las 14:00 horas, los docentes prevén concentrarse en el Ángel de la Independencia para iniciar una marcha rumbo al Zócalo capitalino, donde concluirán la jornada con un acto masivo.

Se espera que la movilización afecte vialidades clave como:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calle 5 de Mayo

Primer cuadro del Centro Histórico

Afectaciones viales y alternativas

Autoridades capitalinas reportaron cierres en carriles laterales de Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y Circuito Interior, a la altura de Río Guadalquivir.

Ante ello, se recomienda a los automovilistas utilizar rutas alternas como:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Avenida Insurgentes

Eje 1 y 2 Norte

Ribera de San Cosme

Avenida México-Tenochtitlán

También se prevén retrasos en la Línea 7 del Metrobús.

Demandas del magisterio

Las movilizaciones forman parte del paro nacional de 72 horas con el que la CNTE exige la reinstalación de mesas de diálogo con el Gobierno federal.

Entre sus principales demandas se encuentran:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Eliminación de la Reforma Educativa

Fin del sistema de Afores y regreso a pensiones solidarias

Incremento salarial del 100%

Mejores condiciones laborales y seguridad

Advierten paro indefinido

Aunque el paro concluye este viernes, dirigentes de la CNTE advirtieron que podrían convocar a un paro indefinido a partir de mayo si no hay avances en sus demandas. Se prevé que, tras el cierre de la jornada, los contingentes regresen a sus estados de origen.