Brugada reporta al menos 2,000 viviendas afectadas en CDMX por las lluvias del fin de semana

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró este lunes que la severa inundación registrada el pasado 27 de septiembre fue consecuencia de una precipitación histórica y no de la falta de mantenimiento en la red hídrica, como acusa la oposición.

La mandataria capitalina precisó que cayeron 91 milímetros de lluvia en pocas horas, lo que equivale a 31 millones de metros cúbicos de agua, aproximadamente 12,000 albercas olímpicas, la cifra más alta en más de tres décadas.

Colonias más afectadas

De acuerdo con el Gobierno capitalino, las alcaldías más golpeadas fueron Iztapalapa y Tláhuac. Las autoridades reportaron al menos 2,000 viviendas dañadas. Entre las colonias con mayores afectaciones se encuentran:

Ejército de Oriente zona Peñón

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl

La Colmena

Pueblo de Santa María Aztahuacán

Unidad Vicente Guerrero

Ejidos de Santa María

Colonia San José, en Tláhuac

“No es falta de mantenimiento”

Brugada rechazó que la emergencia fuera producto de negligencia en la infraestructura hídrica. Explicó que Iztapalapa sufre el doble de hundimiento diferencial que el resto de la ciudad, lo que provoca grietas y exige renovar obras cada tres o cuatro años.

“Es la inundación más grave que hemos tenido en toda la temporada y corresponde al nivel de precipitación que cayó”, afirmó la mandataria.

La funcionaria informó que el operativo Tlaloque permitió desfogar hasta el 90% del agua en menos de 24 horas y que se mantienen activos 16 centros de mando para limpieza y apoyo alimentario en zonas críticas.

Por su parte, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, indicó que la tormenta superó por tres veces el nivel que normalmente genera complicaciones. Añadió que continúan labores de limpieza, retiro de azolve e inspección de colectores para evitar nuevas afectaciones.

Coordinación con Edomex y Conagua

Brugada anunció una estrategia conjunta con el Estado de México y la Conagua, que incluye la construcción de un gran conector en la Zona Oriente, así como la rehabilitación de vasos reguladores y nuevos colectores para canalizar el agua de lluvia.

Asimismo, adelantó que se trabaja en proyectos como el vaso regulador de Ermita-Iztapalapa y el programa de acupuntura hídrica para recargar el acuífero.

“Vamos a apoyar a todas las familias afectadas, no las vamos a dejar solas. Existe un plan claro de acciones para mitigar inundaciones”, aseguró Brugada tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ofreció respaldo federal.