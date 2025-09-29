Gobierno realizará censo para dar apoyos del Bienestar a afectados por lluvia histórica del fin de semana

El gobierno de México informó este lunes que las lluvias registradas el pasado sábado 27 de septiembre provocaron severas afectaciones en diversas zonas del Valle de México, principalmente en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, así como en los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, La Paz, Ecatepec y Los Reyes La Paz.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que se trató de un fenómeno atípico, al considerar que la precipitación alcanzó los 75 milímetros, una de las más intensas de las últimas décadas.

Además, el funcionario explicó que la magnitud del aguacero, combinada con problemas de acumulación de basura en los sistemas de desalojo y el deterioro de infraestructura por hundimientos diferenciales, ocasionó inundaciones y encharcamientos en distintos puntos de la región.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que desde el primer momento se activaron los equipos de emergencia de la Ciudad de México, el Estado de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quienes acudieron con personal y maquinaria especializada para mitigar los daños.

“Al día de hoy (lunes, 29 de septiembre) se han logrado abatir los niveles prácticamente en su totalidad en la Ciudad de México. En el Estado de México, particularmente en La Paz, la situación ya está controlada”, reportó.

Sin embargo, reconoció que en Nezahualcóyotl persisten problemas en dos colonias: Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada, donde se mantiene instalado un puesto de mando conjunto con autoridades federales, estatales y municipales.

Censos y apoyos

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, inició el levantamiento de censos casa por casa para identificar los daños materiales y canalizar apoyos a las familias afectadas.

La titular de la dependencia mencionó que, junto con el censo, se empezará a implementar el programa de emergencia social y natural.

Además, las autoridades detallaron que se implementarán acciones de limpieza, desinfección y saneamiento, incluyendo la limpieza de cisternas y domicilios una vez que el nivel del agua lo permita.