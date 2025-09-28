Metro Línea A: nivel de agua alcanzó los 2 metros tras intensa lluvia; dos estaciones siguen sin servicio

Las lluvias históricas que azotaron el oriente de la capital la noche del sábado siguen impactando la movilidad de miles de usuarios.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que en la interestación Santa Marta-Acatitla el nivel de agua alcanzó dos metros de altura y 300 metros de longitud, lo que obligó a desplegar un operativo especial para desalojar el líquido de las vías.

Aunque este domingo alrededor de las 15:20 horas se restableció el servicio en el tramo Santa Marta–La Paz, la Línea A continúa operando de manera seccionada:

Pantitlán- Guelatao

Santa Marta- La Paz

Las estaciones Peñón Viejo y Acatitla permanecen sin servicio y en el tramo intermedio continúa el apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Lluvia histórica en Iztapalapa

La tormenta que provocó el cierre parcial del servicio descargó más de 90 mm de lluvia en la Estación de Rebombeo La Quebradora, el mayor acumulado de la temporada.

La precipitación, que se prolongó por más de dos horas y media, dejó severas anegaciones en 20 colonias de Iztapalapa, además de inundaciones en la infraestructura del Metro.

Desde la noche del sábado, técnicos del STC trabajan de manera ininterrumpida junto con Conagua, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y autoridades del municipio de La Paz para reducir los niveles de agua en el túnel y permitir la reanudación total del servicio.

Movilidad afectada también por manifestantes

El cierre parcial de la Línea A ha obligado a miles de usuarios que se dirigen a municipios como Chalco e Ixtapaluca a utilizar el servicio de RTP o buscar transporte alternativo en vialidades saturadas como Calzada Ignacio Zaragoza.

En redes sociales, el Metro informó: “Personal especializado continúa con las labores de bombeo en la Línea A, para restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible. El servicio opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao.”

Adicionalmente, se reporta esta tarde que comerciantes de muebles afectados por las inundaciones mantienen un bloqueo sobre calzada Ignacio Zaragoza antes de subir el puente de La Concordia.