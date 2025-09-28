20 colonias de Iztapalapa afectadas por lluvias; tramo de la Línea A del Metro continúa suspendido

Autoridades capitalinas informaron que el saldo de la tormenta que azotó la zona oriente la noche del sábado asciende a 20 colonias afectadas en Iztapalapa, donde se mantiene el despliegue de brigadas para desaguar calles, repartir apoyo a la población y atender viviendas con daños.

En una tarjeta informativa, el Gobierno de la Ciudad de México detalló que se han repartido 3,500 raciones de alimentos y entregado 2,000 kits de limpieza a las familias que resultaron con afectaciones.

Por su parte, la alcaldesa de Iztapalap, Aleida Alavez coordina los trabajos desde el puesto de mando instalado en la sede de la demarcación.

“Lo más importante es resguardar la integridad de las familias. Personal de toda la alcaldía trabaja en los puntos críticos y no hemos dejado de laborar desde anoche”, aseguró.

Colonias y puntos críticos

Entre las colonias con mayores afectaciones se encuentran las supermanzanas 4 y 5 de la Unidad Vicente Guerrero, Ejército de Oriente, Juan Escutia, La Colmena, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa Cruz Meyehualco, Solidaridad, Santa María Aztahuacán y Ermita Zaragoza. También se reportan daños en Santa Martha Norte y Sur, Artículo 4to, Fuerte de Loreto, Lomas de Zaragoza, 2ª Ampliación Santiago Acahualtepec y Pueblo de Santiago Ixtlahuacán.

Para atender la emergencia se instalaron siete puestos de mando en zonas estratégicas de la demarcación, incluyendo las avenidas Texcoco y Jesús Camarillo, Lanceros de Oaxaca y Cazadores de Morelia, así como puntos en Santa María Aztahuacán, Vicente Guerrero, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Santiago Acahualtepec.

Lluvia histórica

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que la precipitación acumulada llegó a 90.75 mm en la Estación de Rebombeo-La Quebradora, una de las cifras más altas registradas esta temporada.

De acuerdo con el Instituto Integral del Agua, fueron más de 28 millones de metros cúbicos de agua los que cayeron sobre la capital en apenas dos horas y media de tormenta.

Tramo de la Línea A del Metro sigue suspendido

El Metro de la Ciudad de México informó que el servicio de la Línea A continúa suspendido de Guelatao a La Paz.

“Personal especializado continúa con las labores de bombeo en la Línea A, para restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible. El servicio opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao”, respondió la dependencia a usuarios en redes sociales.