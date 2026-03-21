Baja California y Michoacán, los estados con mayor gasto por diputado

El presupuesto destinado a los congresos estatales en México revela importantes disparidades en el gasto promedio por legislador.

Para 2026, Baja California encabeza la lista con un gasto de 48.1 millones de pesos por diputado, posicionándose como la entidad con mayor costo legislativo individual en el país, de acuerdo con cifras reportadas por los congresos locales.

En segundo lugar se ubicó Michoacán, con 32.7 millones de pesos, seguido de Morelos con 31.8 millones, lo que confirma que algunos congresos locales concentran mayores recursos por representante en comparación con el resto del país.

Por su parte, entidades como la Ciudad de México registran un gasto promedio de 28.5 millones de pesos por legislador, mientras que Jalisco se ubica en 26.7 millones, niveles que, aunque menores que los líderes, siguen siendo relevantes dentro del contexto nacional.