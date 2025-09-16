Avance significativo registra la Universidad del Deporte

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, supervisó la obra de construcción en el Estadio Ignacio Zaragoza, acompañado por integrantes de su gabinete.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta realizó una supervisión de los avances significativos que registra la construcción de la Universidad del Deporte, proyecto que busca integrar a la comunidad mediante una red de espacios deportivos y culturales, con vialidades adaptadas, ciclopistas y senderos de paz que conecten a barrios como Xanenetla y zonas patrimoniales, con centros educativos.

Al realizar un recorrido por la obra, el mandatario destacó que esta visión integral plantea una “Ciudad del Deporte” que comunique el cablebús, el Parque Ecológico y el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Dijo que este proyecto se consolida como la columna vertebral de una política de estado que recupera el tejido social.

El secretario de infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, confirmó que un avance físico superior al programado y que se concluirá antes de la fecha pactada. Aseguró que se utilizan materiales de alta resistencia y procesos certificados, y que el estacionamiento tendrá capacidad para 250 vehículos, además de contar con sistemas de captación pluvial.

Durante el recorrido, se informó que el contrato de obra asciende a 730 millones de pesos, y que todas las instalaciones contarán con seguro y supervisión técnica constante. Las zonas exteriores incluirán andadores, un comedor comunitario y áreas verdes para el esparcimiento.

La Universidad del Deporte ya opera de forma académica en sedes alternas con una matrícula inicial de 299 estudiantes en licenciatura y más de mil en cursos y formaciones específicas. El rector de la institución, José Luis Sánchez Solá, destacó la inclusión como eje rector y subrayó que entre los alumnos se encuentran campeones paralímpicos y jóvenes promesas en distintas disciplinas.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, celebró los avances acelerados del proyecto, que promete impactar positivamente en la formación de deportistas de alto rendimiento. Subrayó que el deporte es una herramienta poderosa para alejar a las juventudes de los caminos violentos, lo que refuerza la identidad, disciplina y bienestar.

Finalmente, el coordinador general del gabinete, José Luis García Parra, destacó que esta obra representa una diferencia clara entre gobiernos con visión social y aquellos que privilegiaron intereses privados. Con menos presupuesto y mayor impacto, la Universidad del Deporte demuestra que es posible construir futuro, paz y oportunidades desde el deporte.