Sheinbaum garantiza pago de deudas a farmacéuticas y pide cumplir con entregas

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves que su administración se encuentra en proceso de pagar los adeudos con empresas farmacéuticas, incluidos algunos arrastrados desde el gobierno anterior.

La primera mandataria explicó que se realizan revisiones y mesas de diálogo con las compañías para definir los mecanismos de pago, en particular de los compromisos que datan del 2024.

“Si hay deudas, se pagan. No hay ningún problema en cumplir con esos compromisos. Se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para establecer cómo se saldarán, sobre todo los pagos de 2024 que aún están pendientes”, señaló Sheinbaum.

Licitaciones y regulación de medicamentos importados

Sheinbaum aclaró que, en el caso de las licitaciones, las empresas que resultan ganadoras deben entregar los medicamentos en los plazos establecidos, independientemente de deudas previas.

También precisó que la mayoría de los medicamentos que se consumen en México provienen del extranjero, principalmente de India y China, por lo que su importación depende de permisos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que garantizan el cumplimiento de las normas sanitarias.

“Muchos medicamentos no se fabrican en México. Cerca del 80% de las bases de producción provienen de la India. Para importarlos, las empresas requieren un permiso de Cofepris que garantice que cumplen con la regulación”, destacó.

La presidenta explicó que Birmex se encarga de las licitaciones y que los precios ofertados se revisan con apoyo de la Secretaría de Anticorrupción, a fin de evitar propuestas imposibles de cumplir.

Entregas deberán cumplirse pese a adeudos

Respecto a las quejas del sector, que asegura que el Gobierno mantiene una deuda de alrededor de 14 millones de pesos, Sheinbaum minimizó el señalamiento y reiteró que los pagos se realizarán conforme a lo programado. No obstante, subrayó que las farmacéuticas deben respetar los compromisos de entrega.

“Quien gana un concurso se compromete a entregar los medicamentos, independientemente de si existe una deuda pasada. Cuando se gana una licitación, se deben cumplir los plazos acordados con el Gobierno de México”, recalcó.