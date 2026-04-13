Ahorros por más de 7 mil millones de pesos alivian economía familiar en EdoMéx

Como resultado de una política fiscal con sentido social, basada en subsidios, el Gobierno del Estado de México generó un ahorro de 7 mil 094 millones de pesos para las familias mexiquenses durante el primer trimestre del año.

En este periodo, el subsidio a la tenencia vehicular benefició a 119 mil propietarios que circulaban con placas de otras entidades y permitió que 5.2 millones de contribuyentes cumplieran con el refrendo 2026, lo que derivó en una recaudación de 6 mil 037 millones de pesos.

También se registró el reemplacamiento de 218 mil unidades, acción que actualiza el padrón vehicular y fortalece la seguridad jurídica de las personas propietarias.

Con el objetivo de fortalecer las finanzas estatales, el gobierno mexiquense invitó a quienes aún no han cubierto la tenencia 2026 a aprovechar las reducciones vigentes de hasta 100 por ciento en adeudos de tenencia y refrendo anteriores a 2024, al realizar el reemplacamiento.

El trámite puede efectuarse en el Portal de Servicios al Contribuyente o en centros autorizados.

La Gobernadora Delfina Gómez refrendó su compromiso de ejercer los recursos públicos con responsabilidad y transparencia en beneficio de las familias mexiquenses.