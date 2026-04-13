Roblox lanza cuentas especiales para menores de 15 años tras críticas por seguridad infantil

La plataforma de videojuegos Roblox anunció el lunes que creará ⁠cuentas específicas para los usuarios más jóvenes, en un intento por reforzar la seguridad en línea, mientras se enfrenta a un intenso escrutinio mundial debido ⁠a la preocupación por ⁠el peligro que corren los menores.

A través del sistema de verificación de edad de la empresa o de la verificación parental, Roblox asignará a los usuarios de entre cinco y ocho años cuentas de "Roblox Kids" y a los de entre 9 y 15 años cuentas de "Roblox Select". Las cuentas se pondrán en marcha a principios de junio.

"Al mismo tiempo, introduciremos nuevos requisitos sobre los estándares de contenido que deben cumplirse para que los contenidos o juegos aparezcan en las cuentas Roblox Kids o Roblox Select", dijo el director de seguridad, Matt Kaufman, en una rueda de prensa.

En los últimos años, Roblox ha sido objeto de duras críticas por parte de gobiernos, que le acusan de no proteger a los niños frente a los depredadores sexuales y la explotación.

Los juegos que aparezcan en las cuentas "Roblox Kids" estarán limitados en función de los niveles de madurez y deberán pasar por un "riguroso proceso de revisión ⁠en tres pasos" con estrictos requisitos de elegibilidad ⁠para los creadores, dijo Kaufman.

La ⁠función de chat está desactivada por defecto en las cuentas "Kids", pero se va ⁠activando gradualmente en las cuentas "Select" en función de la edad.

Como parte del proceso de revisión en tres pasos, Roblox exige a los desarrolladores que verifiquen su identidad, habiliten la verificación en dos pasos y mantengan una suscripción activa a Roblox Plus.

Roblox anunció el viernes que lanzará el plan de suscripción, dirigido a sus usuarios, el 30 de abril. Costará 4.99 ⁠dólares al mes e incluirá descuentos en artículos y avatares del juego, así como ventajas de la plataforma.