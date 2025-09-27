Activan alerta púrpura en Iztapalapa por lluvias; Metro Línea A y el AICM reportan afectaciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó la alerta púrpura en la alcaldía Iztapalapa por lluvias intensas que superan los 70 milímetros y riesgo de inundaciones severas.

Esta es la quinta ocasión en el año que se activa el nivel máximo del semáforo de lluvias en la capital.

29 de junio en Álvaro Obregón

9 de agosto en Álvaro Obregón

10 de agosto en Cuauhtémoc

2 de septiembre de 2025 en Gustavo A. Madero

La alerta se mantendrá vigente entre las 19:15 y las 23:00 horas, periodo en el que se espera la mayor intensidad de la tormenta.

Alcaldías en alerta máxima y afectaciones

Alerta púrpura: Iztapalapa.

Foto: Especial

Alerta roja: Venustiano Carranza.

Foto: Especial

Alerta naranja: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Foto: Especial

Alerta amarilla: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Foto: Especial

Lluvias provocan afectaciones en movilidad

El Metro de la CDMX informó que la Línea A opera únicamente de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos, sin servicio de Guelatao a La Paz. Personal trabaja para restablecer la operación lo antes posible.

Mientras que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) opera de manera parcial en la pista 05L-23R, por lo que se recomienda a los pasajeros verificar el estatus de sus vuelos con las aerolíneas.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) desplegó brigadas Tlaloque para desazolvar encharcamientos en Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Santa Marta Acatitla, y en puntos como Ahome y Balvanera, en San Lorenzo Xicoténcatl.

Además, usuarios en redes sociales reportaron colapso vial en Calzada Zaragoza a la altura de La Concordia y compartieron videos de inundaciones en colonias de la zona oriente.

Recomendaciones oficiales

La SGIRPC pidió a la población:

Guardar documentos importantes en bolsas selladas y desconectar aparatos eléctricos.

Evitar transitar por calles inundadas y cruzar ríos o arroyos.

No refugiarse bajo árboles y alejarse de espectaculares, muros y cables en riesgo de caer.

Permanecer en un lugar seguro hasta que disminuya la lluvia.

Ante cualquier emergencia se puede llamar al 911, a Locatel (55 5658 1111) o al 555683 2222 de la SGIRPC, así como seguir las actualizaciones en redes sociales oficiales.