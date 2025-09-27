Lectura 2:00 min
Activan alerta roja en Iztapalapa y Venustiano Carranza por lluvia fuerte y granizo
La SGIRPC activó Alerta Roja en Iztapalapa y Venustiano Carranza por lluvias intensas y granizo este sábado. Además, actualizó la Alerta Naranja en cinco alcaldías y la Amarilla en otras nueve; pide extremar precauciones y mantenerse informado.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 27 de septiembre, en las alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza, donde se esperan las condiciones más severas entre las 17:40 y las 23:00 horas.
Alcaldías en alerta naranja
La dependencia actualizó la Alerta Naranja para las demarcaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, donde se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros y posibilidad de granizo en el mismo rango de horario.
Alcaldías en alerta amarilla
En tanto, la Alerta Amarilla se mantiene para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, con pronóstico de precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros durante la tarde-noche.
Recomendaciones a la población
La SGIRPC reiteró a la ciudadanía que:
- Use paraguas o impermeable y aproveche la lluvia para riego de plantas.
- Mantenga coladeras y drenajes libres de basura para evitar encharcamientos.
- Evite transitar por zonas inundadas y conduzca con precaución.
- Se aleje de árboles, muros, cables de luz y espectaculares en riesgo de caer.
Para reportar emergencias están disponibles los teléfonos 911, Locatel (555658 1111) y 555683 2222 de la SGIRPC. La dependencia también invitó a consultar sus redes sociales y su portal www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx para información en tiempo real.