FOTOS: Lluvias históricas en Iztapalapa dejan a pasajeros varados en Zaragoza

Una tormenta convirtió la noche de este sábado la Calzada Ignacio Zaragoza en un río, dejando varados a miles de usuarios del transporte público y obligando a suspender el servicio de la Línea A del Metro entre las estaciones Guelatao y La Paz.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, las precipitaciones rompieron todos los pronósticos, alcanzando 90.75 mm en la Estación de Rebombeo-La Quebradora, 76.4 mm en Lomas de Zaragoza y 73.75 mm en Ejército de Oriente.

Las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, donde se realizan censos para contabilizar los daños a viviendas.

Escenas de caos y solidaridad en Peñón Viejo

Las imágenes captadas en la zona de Peñón Viejo muestran a cientos de personas caminando con el agua hasta las rodillas, llevando a familirares a cuestas y otras protegiéndose con bolsas de plástico y paraguas improvisados.

Las rutas de camiones y combis que conectan diariamente a Chalco, Iztapaluca, Amecameca y Cuautla quedaron varadas, obligando a miles a continuar su trayecto a pie en medio de la inundación.

Personas caminando con el agua hasta las rodillas, algunas portando impermeables o cargando sus pertenencias para evitar que se mojaran. Foto: Eric Lugo/ EE

Grupos enteros de personas forman filas para salir de la zona anegada, apoyándose en bardas y rejas para no perder el equilibrio. Foto: Eric Lugo/ EE

Personas trepando o desplazándose por el muro lateral de la vialidad para evitar cruzar por las aguas negras. Foto: Eric Lugo/ EE

El rostro de los usuarios refleja cansancio y preocupación, pero también determinación por llegar a casa pese a las adversidades. Foto: Eric Lugo/ EE

Un elemento de la SSC sostiene en brazos a un bebé envuelto en cobijas. Foto: Eric Lugo/ EE