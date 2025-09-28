Lectura1:00 min
FOTOS: Lluvias históricas en Iztapalapa dejan a pasajeros varados en Zaragoza
Una tormenta convirtió la noche de este sábado la Calzada Ignacio Zaragoza en un río, dejando varados a miles de usuarios del transporte público y obligando a suspender el servicio de la Línea A del Metro entre las estaciones Guelatao y La Paz.
FOTOS: Eric Lugo/ El Economista
Una tormenta convirtió la noche de este sábado la Calzada Ignacio Zaragoza en un río, dejando varados a miles de usuarios del transporte público y obligando a suspender el servicio de la Línea A del Metro entre las estaciones Guelatao y La Paz.
De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, las precipitaciones rompieron todos los pronósticos, alcanzando 90.75 mm en la Estación de Rebombeo-La Quebradora, 76.4 mm en Lomas de Zaragoza y 73.75 mm en Ejército de Oriente.
Las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, donde se realizan censos para contabilizar los daños a viviendas.
Te puede interesar
Escenas de caos y solidaridad en Peñón Viejo
Las imágenes captadas en la zona de Peñón Viejo muestran a cientos de personas caminando con el agua hasta las rodillas, llevando a familirares a cuestas y otras protegiéndose con bolsas de plástico y paraguas improvisados.
Las rutas de camiones y combis que conectan diariamente a Chalco, Iztapaluca, Amecameca y Cuautla quedaron varadas, obligando a miles a continuar su trayecto a pie en medio de la inundación.