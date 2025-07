Abogado de Ovidio lanza cuestionamiento a gobierno

Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, narcotraficante mexicano detenido en Estados Unidos, volvió a cuestionar y señalar declaraciones hechas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum referente al caso de Ismael el Mayo Zambada.

Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana informó que México seguirá insistiendo en la en la solicitud de información en torno a la captura del narcotraficante mexicano.

“Depende, obviamente, del gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo. Porque nosotros estamos de acuerdo siempre en colaborar, en coordinarnos, y hay buena colaboración y coordinación, sin injerencismo, sin subordinación, pero siempre buscando la confianza mutua”, comentó la presidenta.

De igual manera afirmó que debe haber confianza entre ambos países en lo referente a la seguridad y otros temas. “eso es una base fundamental del respeto a las soberanías y del acuerdo de coordinación y cooperación”.

Posterior a este hecho, el abogado del también conocido como Ratón que durante mucho tiempo no hubo interés por parte de las administraciones por capturar a Zambada, uno de los líderes y fundadores del Cártel de Sinaloa.

“Durante 50 años no tuvieron ningún interés en llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no pueden dejar de pedir su regreso”, afirmó.

Hace unas semanas, el litigante acusó públicamente a la presidenta de México de actuar como un “brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante”, lo anterior ocurrió después de la audiencia en donde Ovidio se declaró culpable.

Ante ellos, Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México presentó una demanda en contra de Lichtman, por difamación. La acción fue interpuesta por la Consejería Jurídica de la Presidencia.