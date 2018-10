El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, responsabilizó a las bandas de huachicoleros por el incremento de la violencia en el estado de Guanajuato y dijo que, ante la intervención de las fuerzas federales en la refinería de Salamanca, el producto es más “codiciado”.

“Ha seguido la incursión de grupos criminales que disputan plazas y, particularmente, nichos delincuenciales ilícitos, como es la toma clandestina de hidrocarburos y esto se refleja evidentemente en un número de víctimas fatales de este tipo de grupos; le toca a la autoridad esclarecer estos asuntos y llevar la justicia a los responsables”, puntualizó en entrevista al asistir al izamiento de bandera por los 50 años de los hechos del 2 de octubre del 68, en Tlatelolco.

Explicó que se han implementado operativos de seguridad en la región de la refinería ubicada en la ciudad de Salamanca, lo que ha provocado que se disparen los índices de violencia.

“En Guanajuato, se ha recrudecido desde que intervenimos la refinería de Salamanca, hace ya alrededor de tres meses, y se están revisando todos los camiones que salen de la propia refinería, se les da seguimiento, en algunos casos se les da vigilancia”, explicó.

El titular de Gobernación expuso que el producto ilícito y las posibilidades de acciones ilegales han disminuido y, por lo tanto, es más codiciado y se vuelve un motivo de disputa mayor.

De acuerdo con diversos reportes policiales, en cinco días de la nueva administración del gobierno del estado de Guanajuato, encabezada por Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, se han registrado medio centenar de homicidios, entre ellos el de un ingeniero de Petróleos Mexicanos.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Rodríguez Vallejo, quien tomó protesta el pasado 26 de septiembre, reconoció la violencia y puntualizó que algunas de las personas que han perdido la vida pertenecían a células criminales y que fueron abatidas por elementos federales y estatales.

“Hay muchos abatidos, muchos criminales abatidos, se está combatiendo al crimen organizado, así como en otras oportunidades he señalado el abandono de la Policía Federal, hoy tenemos que reconocer que han estado participando de manera activa junto con las fuerzas del Estado, del Ejército para combatirlo, si no hay coordinación, no hay resultados”, refirió.

El actual gobernador de Guanajuato reiteró: “Necesitamos una acción más decidida en cuanto al tema de la refinería, creemos que el camino que se tiene que seguir es el de la coordinación de los tres niveles de gobierno. Tiene que haber la confianza entre las diferentes fuerzas para trabajar”.

Diego Sinhué Rodríguez ratificó al secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, quien ha estado al frente de esa dependencia desde el año 2012.