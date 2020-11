Después de las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos contra quien fue secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Salvador Cienfuegos, especialistas analizaron los impactos en la Sedena.

“Yo en lo particular no estoy de acuerdo que este asunto haya impactado a la institución; creo (que hay) algunas inconformidades, y opiniones y dichos de muchos militares; pero de eso a que la institución vaya a salir perjudicada, pues no.

“Yo creo que en una situación como la que estamos viviendo ahora, cada quien debe responder a los actos de conducta que tiene y en el caso concreto el exsecretario de la Defensa no personifica ni es un ícono de las Fuerzas Armadas, es un individuo”, comentó el general brigadier en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez.

Juan Ibarrola, experto en Fuerzas Armadas, dijo que el Ejército no perderá la confianza de la que goza porque en la mente de los mexicanos “no tenemos a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, como criminal, creo que aquí México, quienes se interesaron por el caso, porque no son todos los mexicanos, comprendieron el exceso, comprendieron, insisto, lo débil de las acusaciones contra lo que podría hacer un secretario de la Defensa en caso de que su ánimo fuera delinquir.

“Al contrario, esto lo que restituye, creo que es importante decirlo, es la confianza en primer lugar del Estado mexicano hacia sus Fuerzas Armadas”.

A su vez, Javier Oliva, especialista por la UNAM en temas de seguridad, previó que con la medida de que desestimen los cargos contra Cienfuegos, la confianza de los mexicanos hacia el Ejército se fortalecerá.

Nuevo proceso

Los expertos consultados indicaron que hay pocas posibilidades de que la indagatoria que se realice en contra de Cienfuegos en México, en caso de que se lleve a cabo, concluya en una nueva detención.

El militar en retiro, Gallardo Rodríguez, indicó que el Código de Justicia Militar estipula en su artículo 275 bis que cualquier militar con nexos con el narco se le aplicarán de 30 a 60 años de prisión y baja de las Fuerzas Armadas.

“Ese delito se llama traición a las Fuerzas Armadas (...) Yo quiero ver, que no lo voy a ver, que el actual secretario de la Defensa (Luis Cresencio Sandoval) active los instrumentos del fuero de guerra y procesen conforme al Código de Justicia Militar en referente a este artículo (...) cuando la espada de la justicia apunta hacia arriba se tuerce; cuando apuntas abajo se va como mantequilla, derechita y rígida; por eso hay un montón de soldados encarcelados en el asunto del narcotráfico”, refirió.

Gallardo Rodríguez calificó como “vergonzoso” que un militar del rango de Cienfuegos sea vinculado con actividades criminales.

Por su parte, Juan Ibarrola destacó que son poco creíbles las acusaciones fincadas en Estados Unidos contra Cienfuegos. “México no lo ve, ni la justicia mexicana lo ve como un delincuente (...) En cuanto pise suelo mexicano estará libre”.

Javier Oliva dijo que “si se abriera una investigación en México como consecuencia de lo que sucedió en Estados Unidos, creo que estaríamos abonando a una actitud de subordinación a las autoridades estadounidenses, cuando ni allá ni aquí hay pruebas”.

