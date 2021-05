La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ajuste la propaganda gubernamental, a efecto de evitar influir durante el proceso electoral federal y local en marcha.

Durante una sesión a distancia de la Sala Regional Especializada se aprobó el exhorto al Poder Ejecutivo Federal, al resolver una queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por la realización y difusión del evento del 30 de marzo, denominado Primeros 100 Días del Tercer Año de Gobierno.

La resolución declaró inexistente, como lo pidió el PRD, que el presidente López Obrador haya incurrido en infracciones como promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, así como vulneración a las reglas para la presentación de Informe de labores y posicionamiento indebido del partido político Morena en los procesos electorales federal y locales en curso.

Sin embargo, se aprobó un exhorto al Presidente de la República para que, a través de la Consejería Jurídica, durante las campañas de los procesos electorales concurrentes en curso y hasta la conclusión de la jornada electoral de 2021, la información que se difunda se ajuste a las excepcionales de propaganda gubernamental.

Lo anterior, puesto que, como titular de dicho poder del Estado tiene un especial deber de cuidado en el ejercicio de sus funciones en atención a que resulta imperiosa la exigencia de garantizar los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y neutralidad”, señaló.

El exhorto fue para que, en ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, el Presidente “ajuste su propaganda gubernamental e informe a la administración pública a su cargo sobre los parámetros establecidos para tal efecto por este tribunal electoral”.

También exhortó al presidente López Obrador para que realice una revisión de la normatividad en materia de propaganda gubernamental y, de ser el caso, determine las modificaciones, actualizaciones o adecuaciones que estime pertinentes de conformidad con los criterios que al efecto ha sostenido la Sala Superior de este Tribunal.

“Como parte del blindaje electoral instrumente acciones de difusión, capacitación y concientización entre todas las personas servidoras públicas y sectores públicos de todos los niveles”, planteó.

Asimismo, el exhorto aprobado por la Sala Regional Especializa pidió al Ejecutivo que en caso de estimarlo pertinente, “considere generar convenios y acuerdos con instituciones públicas o privadas para desarrollar acciones encaminadas a la prevención de conductas ilegales a través del uso indebido de propaganda gubernamental con fines electorales”.

La Sala Regional dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para que, de estimarlo conducente, investigue y, en su caso, en ejercicio de sus atribuciones inicie un procedimiento relativo a la posible actualización de alguna infracción electoral en cuanto hace a la disposición de la señal por parte del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), y respecto a la transmisión de dicho evento por diversas concesionarias en campañas electorales locales.

Durante la sesión, el magistrado presidente Rubén Jesús Lara Patrón dijo: “a mí me parece que aun cuando la conducta del titular del Ejecutivo no es reprobable en términos de ley, es importante hacerle este llamado para que actúe a partir de la posición que tiene, a partir de la relevancia de su cargo, a partir de las funciones que lleva a cabo, a partir de la trascendencia, de la figura presidencial que actúe con un deber de cuidado, que yo me atrevería a decir que en el caso del Presidente de la República tiene que ser reforzado”.

“Me parece que el Presidente tiene que ser particularmente escrupuloso en el cumplimiento de las normas, todos debemos cumplirlas, insisto, pero en su caso creo que debe haber un escrúpulo, una atención o un cuidado muy especial, porque finalmente el cumplimiento de los principios constitucionales por parte del Titular del Ejecutivo, garantizará que todos seremos igualmente valiosos frente a la norma constitucional”, añadió.

Por su parte, el Magistrado Luis Espíndola Morales dijo que el exhorto al primer mandatario va encaminado a generar un modelo comunicativo interinstitucional con el Poder Ejecutivo, y las sentencias del Tribunal, dijo, “son la forma en que los jueces nos comunicamos, la forma en que los jueces hablan”.

“En irrestricto respeto a la división de poderes y en total respeto al diálogo que me parece que tiene y debe haber en toda sociedad democrática entre poderes para abrir canales de comunicación entre los jueces y entre a quienes va dirigida la decisión”, dijo.

