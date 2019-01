La Secretaría de Energía (Sener) aseguró que la importación de combustibles no disminuyó en el primer mes de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La dependencia respondió así a una publicación del periódico estadounidense The Wall Street Journal, el cual aseguró que el nuevo gobierno había importado 28% menos que diciembre de 2017.

Ante ello, la Secretaría de Energía aseveró que en diciembre, Pemex Transformación Industrial importó 559,000 barriles diarios de combustible, mientras que en los primeros 9 días de enero del 2019, importó 764,800 barriles diarios de gasolina.

La Sener también dio a conocer el número de importaciones que han hecho los particulares como parte de la reforma energética. Indicó que la empresa Glencore no importó en diciembre, mientras en los primeros 9 días del 2019 trajo a México 18,500 barriles diarios, en promedio.

Destacó que la empresa Exxon Mobil importó 18,800 barriles diarios en diciembre y 12,800 en los primero 9 días del presente; la empresa Windstar 7,700 barriles diarios en diciembre en promedio, y 9,800 en enero.

La empresa Tesoro 10,700 barriles diarios en diciembre y 2,900 enero del 2019; la empresas Combustibles Oriente 900 barriles en diciembre y 1,700 en enero; la empresas Novum 1,700 en diciembre y 1,400 en enero; Impulsora de Productos Sustentables 100 barriles diarios, en promedio en diciembre, y 900 en enero.

Por su parte la empresas Distribuidora de Combustibles Karzo 500 barriles diarios en diciembre, en promedio, y 400 en enero; la empresa Vitol 200 barriles diarios en diciembre y enero, en promedio, mientras que Grupo Petro Tamps no importó nada en diciembre, y enero sólo 200 barriles. La empresas Energéticos San Roberto no importó gasolina en diciembre, y en los primeros 9 meses de enero sólo importó 100 barriles. La empresa BRP no importó ningún barril de combustible, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Energía.

Niega AMLO menor importación

En conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que es falsa y equivocada la publicación del periódico The Street Journal.

“Acerca de esa información de The Wall Street Journal, pues es equivocado. Me da hasta pena decirlo aquí. Pero no tiene fundamento; se precipitaron. Fue una volada. Es muy lamentable que un periódico tan afamado publique una información que no obedece a la realidad y a las pruebas nos remitimos”, dijo.

Obrador reiteró que su gobierno sigue importando más gasolinas al extranjero. “Si no compráramos las gasolinas, entonces habría desabasto, entonces sí sería una situación muy delicada”.

Hablará con empresarios sobre contratos

Obrador mencionó que están en revisión por parte de su gobierno, los contratos de la reforma energética que no son utilizados. Destacó que hablará con los involucrados para saber por qué no se han llevado a cabo las importaciones a la que se comprometieron. Argumentó que en los contratos de las rondas petroleras se pactó la importación de 1 millón 500,000 barriles diarios de combustibles, y sólo se hace el 5% de ello.

“Sin ánimos de confrontación, buscando acuerdos vamos a establecer comunicación con los poseedores de estos permisos para que puedan ser operados, utilizados; que si hay obstáculos burocráticos se quiten y esto va a ayudar también a que se disminuya la presión y más pronto, pronto, pronto, podamos normalizar el sistema de distribución de combustibles. También vamos a seguir actuando en lo legal, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, indicó.

