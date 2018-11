La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, adelantó que en el debate y aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública que se realizará el jueves, se contemplan ajustes al tema de las radiodifusoras y medios públicos para darles autonomía.

En entrevista, la actual senadora de Morena comentó que en el debate ante el pleno senatorial tendrá la oportunidad de ajustar el artículo 27 fracción VIII que otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de administrar los medios públicos permisionados.

“Lo de medios vamos a ajustarlo. No, no nada va a ser de errata, se va a discutir a morir, vamos a revisarla para darles autonomía a los medios públicos, no se preocupen van a ver cómo se va a respetar todo esto”, expresó la ministra en retiro.

De acuerdo con la minuta enviada por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación estará facultada para administrar el tiempo del Estado en radio y televisión y proveer el servicio de radiodifusión a nivel nacional.

En el artículo 27 Fracción VIII, se indica “…Administrar... el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias”.

En otros temas, Sánchez Cordero defendió las modificaciones al artículo 21 de la misma ley que otorga facultades al Presidente de la República para constituir comisiones intersecretariales.

“Siempre se habían hecho comisiones. El presidente de la República había establecido cualquier cantidad de comisiones, recordarán la de la paz para el estado de Chiapas, en el EZLN; la comisión para investigar el caso de la muerte de Luis Donaldo Colosio, las comisiones del Ríos Balsas”, mencionó.

Al respecto, la futura titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) agregó “se habían hecho miles de comisiones y nadie había dicho nada, ahora le estamos dando un asidero legal y todo mundo critica”.

