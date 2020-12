La reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) en materia de captación de divisas en efectivo, propuesta por Ricardo Monreal Ávila, cuya votación en la Cámara de Diputados se pospuso para enero próximo en periodo de sesiones extraordinarias, será analizada por una comisión bicameral (integrada por diputados y senadores) con la participación abierta de los sectores privado, gubernamental y social.

Monreal Ávila e Ignacio Mier, coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena en el Senado de la República y la Cámara Baja, respectivamente, informaron sobre este acuerdo en conferencia de prensa desde la Cámara Alta.

El senador zacatecano precisó que se escuchará a las autoridades del Banxico, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Asociación de Bancos de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a todas las instituciones que deseen participar a fin de “tener un producto legislativo acabado en la primera quincena de enero (del 2021)’’.

En el Senado de la República conversamos con medios de comunicación, junto a Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, en torno a las reformas a la Ley de Banxico. https://t.co/rpCImlLIy9 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 15, 2020

El representante de los senadores de Morena en la referida comisión será Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

“Morena actúa con responsabilidad y apertura para, de ser necesario, enriquecer el dictamen’’, dijo Monreal, quien aclaró: “como autor no me demerita que se amplíe 15 días la discusión. Soy el autor bajo mi estricta responsabilidad, yo presenté la iniciativa y he asumido solo los costos".

Finalmente, aclaró que la enmienda no tiene "propósitos particulares".

