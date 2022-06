Damnificados por el paso del huracán Agatha de 19 localidades afectadas de la Costa y Sierra Sur de Oaxaca, inconformes con el retraso en la entrega de ayuda como víveres y enseres por parte de las autoridades federal y estatal, decidieron quemar la paquetería electoral e impedir así la instalación de casillas receptoras de votos para la elección de gobernador celebrada ayer en territorio oaxaqueño.

“La gran mayoría” de las casillas que no se instalaron en el estado, explicó Edgar Arias, delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca, “corresponden a localidades de la zona afectada por el huracán que (cuyos pobladores) están muy molestos porque no han recibido ayuda de las autoridades y (decidieron que) no van a llevar a cabo la elección como protesta a la falta de los apoyos”.

Entrevistado por Quadratín Oaxaca, el funcionario comentó que el alcalde de Pluma Hidalgo, municipio de la Sierra Sur, se quejó el pasado sábado de que “cómo es posible que lleguen las boletas electorales y no llegue la ayuda”.

Él mismo ofreció respuesta a dicha molestia: “Bueno, pues es que las boletas las lleva el INE y nosotros sorteamos todos los obstáculos para cumplir nuestra responsabilidad. El INE no maneja la asistencia y el apoyo a los damnificados por desastres naturales; eso corresponde a otras instancias de gobierno.

“Nosotros estuvimos solicitando, haciéndonos eco de las exigencias de la población en las áreas afectadas para que las instituciones federales, del gobierno estatal, los que fueran, les llevaran la ayuda. No ocurrió así y, pues, ahí están las consecuencias”.

Donde no ha llegado la ayuda, insistió, fue donde la gente, en protesta, decidió no permitir la realización de los comicios de gobernador.

La presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez, confirmó que las principales incidencias durante la jornada comicial en la entidad federativa tuvieron relación con el impedimento de la instalación de 21 casillas en total.

En conferencia de prensa, Giovanni Vásquez Sagrero, representante del partido Morena ante el IEEPCO, informó de la quema de 4,500 boletas electorales en las regiones de la Costa y Sierra Sur de Oaxaca por pobladores damnificados e inconformes con la falta de ayuda gubernamental tras el paso del huracán Agatha.

Municipios en emergencia

Luego de sufragar, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, informó que el gobierno federal ya autorizó la declaración de emergencia para 26 municipios afectados por el huracán por lo que “habrá los recursos necesarios para que los afectados y sus familias salgan adelante”.

De manera coordinada, personal de las secretarías del Bienestar federal y local, agregó, ya dio inicio al levantamiento del censo correspondiente a fin de poder agilizar la ayuda a los damnificados “y darle tranquilidad y certeza a toda la población”.

