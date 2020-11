El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aplicar justicia rápida en el caso de Emilio “L” y los personajes señalados en su declaración, como Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda.

Al ser cuestionado sobre las indagatorias a las cuentas de Luis Videgaray por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el mandatario mexicano expresó que, aunque es respetuoso de la autonomía de la FGR, como ciudadano, pediría que acelere las investigaciones en torno al caso del exdirector de Pemex.

“Lo único que yo quisiera, como cualquier otro ciudadano, es que se aplicará el principio de justicia rápida, expedita, que no se acumulen los casos y que no sólo sea de consumo publicitario o propagandístico, sino que no haya espectacularidad, como era antes (...) ese tipo de acusaciones de tipo político, y más ahora que vienen las elecciones, hay que cuidar todo eso.

“Entonces, para evitar que todo se quede en escándalo político, lo que hay que hacer es darle celeridad, o sea, que rápido la fiscalía, esto lo digo con todo respeto, pues ya desahogue todos esos casos”, llamó en conferencia de prensa matutina.

Asimismo, el mandatario afirmó que en estos casos tiene que haber coordinación entre la Fiscalía General de la República y la oficina de inteligencia financiera, pues, afirmó que como Poder Ejecutivo, la Inteligencia Financiera no puede “estar investigando si no existe una solicitud de la fiscalía o un acto notorio de corrupción denunciado que requiera saber sobre el manejo del dinero”.

Y agregó que toda información derivada de las investigaciones de la UIF no se puede dar a conocer, para no afectar el debido proceso, por lo que “hay que esperar a que la fiscalía sea la que resuelva”.

“Cuando hay una investigación, cuando se acusa a alguien por un presunto delito, es la Fiscalía General de la República la que tiene las facultades y la responsabilidad para atender estos asuntos. Nos tenemos que ir acostumbrando”, enfatizó el mandatario desde Palacio Nacional.

Finalmente, López Obrador añadió que ojalá la FGR no se tarden tanto en integrar la carpeta de investigación, pese a señalar que entiende que se requieren tiempo para integrar las averiguaciones, ya que de lo contrario, “cuando soliciten una orden de aprehensión de parte de un juez, puede que el juez rechace la solicitud del Ministerio Público por no estar debidamente integrado el expediente; o sea, lleva tiempo, porque tienen que reunir pruebas, tienen que escuchar a testigos, tienen que llamar a comparecer a involucrados, en fin, es un proceso”.

maritza.perez@eleconomista.mx